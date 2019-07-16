柯文哲若帶職參選 民進黨議員將凍結明年度新增預算

2019-07-16

〔記者郭安家／台北報導〕由前台北市長參選人吳蕚洋等人發起的「白色聯盟」呼籲，台北市長柯文哲若要參選二○二○總統，應辭去現職，並按比例歸還選舉補助款；但台北市議會國民黨、民進黨議員昨天普遍認為，高雄市長韓國瑜選總統，已幫柯「帶職參選」解套，柯八月遲早會宣布參選。若帶職參選，民進黨議員揚言串聯議會各黨團，今年下半年凍結柯市府明年度新增計畫預算，擱置到明年一月十一日選完再來審。

梁文傑：柯自己都不想幹 預算也沒有審的必要

民進黨議員梁文傑表示，若柯文哲選總統，不少議員傾向擱置柯市府明年度新增計畫預算，不包含台北市政府經常性人事費、連續計畫預算；「他（柯）自己不想幹了，議員也沒有審的必要，這是責任政治」，明年選後再來審。他說，的確有柯粉希望柯當市長，不要選總統，畢竟去年投票「不是選你當總統」，柯選總統，必定會在北市嚴重流失選票。

時力林穎孟：希望柯以市政優先

時代力量在高雄推動罷免韓國瑜，對於柯可能帶職參選總統，時代力量黨團總召林穎孟僅表示，柯還未說要選，但若真要選，真的會令人擔心市政議題如此龐大瑣碎，可以做好嗎？施政品質是否會下降？會不會分身乏術，並非台北市民樂見；她希望柯以「市政優先」，但未明確表態柯是否該辭職參選。

白盟：參選應去職 退還選舉補助款

白盟日前召開記者會呼籲韓國瑜、柯文哲別當「政治跳蚤」，參選人應辭去現職，按比例退還選舉補助款；但白盟執行長吳蕚洋判斷，柯絕對不可能辭，「如果不是市長，要如何政策買票？」市長是資源，可帶媒體風向，且柯若辭職將有風險，因柯無法指派市長，後續恐被揭瘡疤。

吳蕚洋：柯若錯過這次 就沒機會

吳蕚洋認為，柯文哲「應該會去拚這次」總統選舉，因五年來台北市政也沒多長進，民眾褒貶不一、風評兩極，還存有大巨蛋等問題，「他（柯）的人格也不是說好像神格化，受大家膜拜」，柯心裡有數，做滿市長職位後再選總統，將會有兩年時間沒政治舞台，會沒新聞、聲望下降，屆時選上總統機會較小，所以這次不選就沒機會了。

韓參選幫柯解套 國民黨議員尷尬

柯文哲是否該辭職參選？在國民黨內則是尷尬問題，有國民黨議員說，由於對韓國瑜、柯文哲要求標準須一致，韓代表國民黨參選，形同幫柯解套，難怪柯昨說要很認真思考韓參選問題。

林國成：柯參選雖落人話柄 但找出路情有可原

被歸類為「友柯」的親民黨議員林國成表示，「韓國瑜當半年市長，不能跟柯文哲相提並論，韓還可以連任市長，柯無法連任」，柯參選雖會落人話柄，但法律上沒規定不能選，柯去找出路，情有可原。新黨議員潘懷宗更說，如果柯不能帶職參選，那韓國瑜更不合理，韓可以選，為什麼柯不能選？

市府：柯尚無參選總統計畫

北市府副發言人柯昱安表示，柯文哲目前尚無參選二○二○總統大選之計畫，因此是否辭去市長參選一事為假設性議題，相關評論並非事實。

鍾小平週四辦感恩餐會 推「郭柯合」

另一方面，宣布退出國民黨的台北市議員鍾小平，本週四將辦四、五十桌感恩餐會，並邀請約一百多位里長到場；他透露，今年主客是「阿北」台北市長柯文哲，如果柯八月宣布參選總統，他希望湊成「郭柯合」，並非搭配參選，而是實現郭台銘支持柯。柯昱安也說，鍾的支持，柯表示非常感謝，惟柯現階段仍以市政為重。

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