蔡總統過境紐約 將見友邦聯國代表

2019-07-12

出訪加勒比海友邦 首次在駐美辦事處公開活動

〔特派記者楊淳卉、記者朱沛雄、涂鉅旻／綜合報導〕總統蔡英文昨展開「自由民主永續之旅」率團訪問加勒比海友邦，去程過境美國紐約停留兩晚。涉外人士指出，蔡總統過境美國首日，將出席與友邦駐聯合國常任代表的歡迎酒會，會見地點在我國駐紐約辦事處。這是我國總統首次在紐約與友邦聯合國常任代表會見，也是我國總統首次在駐紐約辦事處進行公開活動，被視為一項新突破。

蔡總統昨出發前在桃園機場發表談話表示，帶領國家走出去就是總統最主要的任務；她也透過專機廣播發表談話，強調讓更多人知道台灣是個「國際好品牌」。

蔡總統十一日至廿二日率團訪問加勒比海友邦，去、返程分別過境美國兩晚。訪團十一日中午啟程，同日抵美於東岸紐約過境兩晚，十三日午間離美前往此行第一站海地訪問，並接續訪問聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、聖露西亞，十九日離聖露西亞抵美於科羅拉多州丹佛市過境停留兩晚，廿二日中午返抵國門，全程十二天十一夜。

出席台美企業高峰會

訪團預計於美東時間十一日下午抵達美國，蔡總統將接見多位美方政要及安排與美方政要通話，並將於我國駐紐約辦事處出席與友邦駐聯合國常任代表的歡迎酒會。蔡總統於美東時間十二日應邀出席由美台商業協會（ USTBC）與我國外貿協會（TAITRA）聯合舉辦的台美企業高峰會，會議由美台商業協會主席史賓林特（Michael Splinter）擔任主持人，包括美光、花旗、GE、康寧等重量級美國企業領袖出席，桃園市長鄭文燦也將率領我國企業領袖團與會。

將與哥大學者對談

當天下午，蔡總統將在著名中國問題學者、哥倫比亞大學政治學教授黎安友（Andrew Nathan）主持下，於哥倫比亞大學與哥大學者及相關領域研究生閉門對談。晚間，蔡總統將出席主流與僑界人士的晚宴，並發表講話。晚宴前，總統將出席貴賓酒會，向美方政界在內來賓致意。

蔡總統將在美東時間十三日上午與台灣留學生於中央公園一起健走。期間，總統也將接見多位美方政要，並安排與美方政要通話。

此次是蔡總統出訪行程首度過境紐約。過去前總統陳水扁、前總統馬英九都曾於任內出訪期間過境紐約停留兩晚，但當時仍有許多限制，例如避免公開活動，或限制採訪等。

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