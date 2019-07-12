調查局高官轉貼假訊息 法務部長：十分痛心

2019-07-12

〔記者黃捷／台北報導〕高雄市調查處副處長顏正義日前在LINE群組上，轉貼行政院長蘇貞昌的擲筆影片及假訊息，引發軒然大波，前天被拔官調職。曾任調查局長的法務部長蔡清祥昨出面表示，對於過去的同仁未經查證就轉傳假訊息，「感到十分痛心」；至於處罰部分，將由調查局依法處理，應該很快就會有結果。

蔡清祥表示，他與現任調查局長呂文忠雖然不是基層調查員出身，但都是一個人隻身進入調查局，與大家一起努力，用真誠與調查局同仁工作，認為自己是稱職的調查員，感謝調查局同仁願意接納，當他們是一家人，「一日調查員、終身調查員」，很高興能成為展抱家庭的一員。

蔡清祥說，他們為調查局爭取預算，改善工作環境，無非是為了把這個團體導向中道，改變體質，希望同仁竭盡所能為國家服務，成為人民信任的調查機關，但少數同仁對於工作認知不清，引發爭議，輕率打碎大家的努力，破壞很容易，再重建又不知要花多少時間。

蔡清祥強調，做錯了，就立刻改過，希望調查局同仁能痛定思痛，加倍努力，在展開查察賄選的時刻，更應保持行政中立、公平及公正的執法，尤其是處理假訊息時，更要站在第一線勇於承擔，才不負國家社會對調查局的期待。

蘇貞昌擲筆影片近期在網路上瘋傳，還配上文字「殉職員警的會場，你不願意來就別來，拽甚麼拽」，該訊息已被證實為假消息，顏正義身為「打假」的重點執法人員，卻未查證就轉貼至調查班群組「展抱十八期」，甚至在這之前就曾傳過「同婚立法陰謀論」等其他假消息，調查局遂以「斲傷調查局形象」為由將顏調離主管職，並將召開考績會審議，依規定予以懲處。

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