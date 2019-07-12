涉收賄替建商關說 新北議員陳科名起訴

2019-07-12

〔記者陳慰慈／新北報導〕民進黨新北市四連霸市議員陳科名（在押），涉嫌以「刪預算」為威脅，向新北市政府工務局及城鄉局施壓，助建商加速取得建照，換取入股的工程公司取得建商土方清運等工程利益，或直接向建商索賄，共涉收賄一千七百一十七萬二千七百元，新北地檢署昨依涉犯貪污罪起訴陳科名及業者蔡怡辰。

起訴書指出，蔡怡辰名下有土方清運工程及玄關門製造公司，知道不少建商會透過民代關切、催促，以提早取得建築執照、使用執照，好減輕銀行貸款壓力，二○一二年間，蔡邀陳科名入股公司，希望藉此增加公司承攬建商下包工程機會，陳遂借妻名義投資入股十五％，另還匿名入股二十％，雙方協議，只要建商透過陳發包工程給蔡，土方清運工程陳每立方米可拿二十元至五十元，玄關門工程可拿工程總價的三％，做為陳的「勞務費」。

涉以刪預算施壓市府 助建商加速取得建照

二○一三至二○一七年間，陳科名受新潤等七家建商與營造商請託，向核發建築執照、使用執照的工務局、城鄉局施壓，要求加速核發，甚至在板橋一處建案建照審查協調會中，陳還表明自己有投資該建案，要承辦單位限期完成審查，否則將刪減單位預算。

陳科名助建商取得建照後，陳再要求建商將土方清運等工程交由蔡男公司，連續壁泥漿清運工程則交由其舊識遺孀、好友等指定廠商承包，建商明知陳指定廠商承攬報價高於其他同業，仍允諾。陳以此迂迴變相方式，索取「服務費」獲利一千二百七十七萬二千七百元；建商如拒絕讓陳承攬下包工程，陳則直接向建商索賄共四百四十萬元。

庭訊時，陳辯稱是做「選民服務」，只有介紹業者給建商認識，未從中牟利，但坦言有收受建商的介紹佣金費；因業者與建商指證歷歷，檢方因此不採信其辯詞，昨依貪污罪不違背職務收賄罪嫌起訴陳、蔡，並沒收陳的不法所得，另考量蔡認罪有悔悟之心，並供出重要待證事實及其他共犯，建請法院依證人保護法減輕其刑，予以緩刑；其他涉案業者及建商則另案偵辦。

陳科名是新莊區在地市議員，他先當選台北縣的末代議員，再接續連任三屆新北市議員。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法