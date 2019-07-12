立法院前秘書長林錫山收賄2800萬 判囚36年定讞

2019-07-12

林有2.4億餘元 不明來源財產

〔記者張文川、錢利忠／台北報導〕立法院前秘書長林錫山，被控自二○一二年起八度收受網遠科技二千八百萬元賄款，洩漏標案機密協助網遠取得立法院廿三件、總額近二億元的資訊系統採購案，且有二．四億餘元的不明來源財產；一審將林錫山判刑十六年，高院二審去年三月依八件不違背職務收賄罪、財產來源不明罪，合併判刑十五年、褫奪公權五年；最高法院昨駁回大部分上訴，只發回其中一件收賄罪，林錫山確定要入獄。

林錫山昨確定的十罪，總刑期為卅六年，未來將由檢方向高院聲請定應執行刑期。林錫山八件收賄罪，其中七件各收賄三百萬元，二審每件各判刑四年八個月；另一次收賄七百萬元，判刑五年。財產來源不明罪判一年；兩件洗錢罪各判一年。

檢啟動防逃 林19日報到發監

最高院昨僅將其中一件收賄三百萬元的部分發回更審，其餘全都駁回上訴確定，並沒收七次收賄所得二千五百萬元、不明財產二．四億餘元。台北地檢署昨已發出通知書，要求林錫山於本月十九日報到後發監。

林錫山從二○一六年一月被羈押至去年二月九日，共羈押二年廿天，去年二月高院裁定五千萬元交保，他並以價值二億一八六四萬元的不動產擔保不會逃亡，限制住居與出境、出海，每週赴派出所報到三次。最高法院昨已同步通知檢方啟動防逃機制。

五十七歲林錫山出身彰化縣紅派，廿八歲進入國會成為當時最年輕的立委並連任兩屆，之後被前立法院長王金平延攬為立院秘書長。

判決書指出，林錫山自二○一二年至一五年間，利用身為秘書長有權決定資訊處採購案，分八次向網遠負責人李保承收賄，收錢地點多選在林錫山立院辦公室旁的會議室，還有一次在高鐵車廂內交錢。台北地檢署、一審台北地院都認定林錫山收受回扣共三千九百五十萬元，但二審高院改認定林不違背職務收賄二千八百萬元。

林錫山為幫助網遠取得標案，透過資訊處長陳露生、科長陳亮吟等人探詢網遠意見、量身打造標案或以洩漏招標規格等方式，助網遠取得廿三件資訊系統標案；但其中一件「民意匯流」資訊系統案，網遠未得標，網遠要求廢標，陳露生斥責網遠是「流氓行為」。陳的部屬、高級分析師田志文，多次質疑標案處置不對，卻慘遭降調立院台中辦公室，田向調查局具名檢舉，揭露內情。

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