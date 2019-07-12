代號大黃蜂、高鐵上收錢 檢調跟監3年才成擒

2019-07-12

〔記者張文川／台北報導〕立法院前秘書長林錫山昨天被判刑定讞，判決中透露業者用電話與林錫山的屬下接洽收賄事宜時，以「大黃蜂、蝴蝶蜜蜂」做為林錫山的代號，檢、調花了三年跟監佈線蒐證，才在二○一六年一月總統大選後第三天收網，一舉成擒。

法院彙整收賄模式，只要網遠取得立法院的資訊標案後沒多久，林錫山就會與網遠實際負責人李保承連絡秘密碰面；不久之後，林妻、親友帳戶就會存入三百萬至五百萬元，檢、調鴨子划水兩年多，二○一五年一月八日終於直擊並拍到林錫山收取賄款的畫面。

當天林錫山從台中烏日高鐵站坐商務艙北上，半小時後，李保承提著黑色手提包從新竹站上車，神秘兮兮地坐到指定座位，把手提包放在座位上交給林，李隨即在桃園站下車，交付賄款的過程不到十七分鐘，事先安排之縝密堪比諜報片，數日後林妻的帳戶隨即湧入七百萬元鉅款。

除了在高鐵上交錢外，還有多次是由李保承親自送錢到林錫山的辦公室、會議室。同年九月十一日，調查員跟拍到李提著手提箱進入立法院的畫面，林妻帳戶事後也存入三百四十三萬元。事證顯示林、李顯涉不法，隔年一月中旬檢調兩度向法院聲請搜索票，很快就獲批准。

除了交錢外，林錫山也被檢調掌握到多次透過親信陳亮吟，洩漏招標內容、競標廠商資料給業者，林也曾自行開車到竹北交流道，把招標文件遞交李保承，服務到家。

由於搜索立法院非同小可，檢、調當時的事前準備工作格外謹慎，全案出動一百六十位檢事官與調查官，為了避免打草驚蛇，不敢動用平時負責立法院情蒐的台北市調查處人員，也不敢貿然調閱林妻、陳亮吟等人的疑似洗錢帳戶，搜索前一晚就到彰化林錫山住處監控，盯梢九小時確認林錫山在家，清晨六時才一舉收網。

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