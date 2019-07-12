時力將祭「禁柯令」 柯︰1人不等於1黨

2019-07-12

〔記者蔡亞樺、楊心慧、黃欣柏／台北報導〕時代力量與台北市長柯文哲互動備受矚目，北市長選舉期間時力還曖昧挺柯，如今總統及立委選舉在即，加上時力對柯主張的「兩岸一家親」頗為介意，近日傳出若柯參選總統，時力將祭出「禁柯令」，並用黨紀約束挺柯黨員；正在訪美的時力黨主席邱顯智昨越洋視訊，強調黨公職人員對不支持柯的「兩岸一家親」論述已有共識，黨內決策會一旦有決議，當然對黨公職具有約束力；柯文哲昨對此則說「一個人的意見不代表全部人的意見」。

時力黨主席︰反對柯兩岸一家親

邱顯智指出，時力的立場非常清楚，就是堅持台灣主權，反對柯的「兩岸一家親」論述，「如果連我們自己的論述都去呼應中共，將造成國際社會混淆」，時力對柯的論述很有疑慮，盼柯對此能做出更清楚的說明。

邱顯智說，黨內決策會還在處理立委提名，尚未討論到總統選舉，但時力的態度必須服膺一直以來的立場與主張，假設決策會有對此做成決議，當然對黨公職有約束力，依相關規定處理。

柯文哲昨早受訪時，被媒體問到邱顯智的表態，柯僅說，私底下講話是一回事，要官方證實才算，私底下聊天什麼話都有啊！

媒體追問，柯的支持者大多是年輕人，與時力的重疊性高，遭到時力切割是否擔心流失支持者？柯說，一個團體有各種人，不是一個人就等於一個黨，一個人的意見是不是代表全部人的意見，這也不一定，很多東西不用去聽說、傳說、傳聞，「我現在的態度就是發生再講嘛」。

林昶佐︰不支持親中總統候選人

由於時力台北市立委及議員向來與柯友好，市長及市議員選舉期間，更是明著、暗著互相拉抬，這次面對柯可能參選總統，身兼台北市黨部主委的時力立委林昶佐表示，時力和柯文哲在主權方面的態度不同，這是過去一貫的立場，先前黨內開會時，自己也清楚表達，絕對不會支持親中的總統候選人，柯未宣布參選暫且不談，但國民黨或民進黨人選，誰站在台灣主權的立場應該很清楚。

林亮君︰模糊方式討論主權 不被接受

時力在台北市議會有三席，市議員林亮君說，黨內對於兩岸的立場，仍無法接受兩岸一家親，柯本月初參加雙城論壇，和中國國台辦主任劉結一會面時，再度重申兩岸一家親、五個互相，並未提到更進一步的兩岸論述。總統候選人若沒辦法在主權議題清楚表態立場，仍用模糊方式討論的話，這是沒辦法被接受的，畢竟在反送中事件後，對主權的立場若沒辦法用很堅持、堅定的態度面對，對台灣來說相當危險。

林穎孟︰大選挺誰 黨應速決議

時力北市議會黨團總召林穎孟僅說，總統大選該挺誰，黨內應儘速做出決議，確定後，黨公職都會遵守黨的決議。而市議員黃郁芬昨天未接電話，無法取得回應。

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