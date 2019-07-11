轉傳蘇擲筆造謠片 調查局高官拔職

〔記者黃捷／台北報導〕調查局高雄市調查處副處長顏正義日前遭爆料，在調查班群組轉傳行政院長蘇貞昌擲筆影片假新聞及批判文字，調查局督察處調查後，以顏身為主管卻未以身作則，輕率轉傳未經查證訊息，昨拔除主管職務，調往台南市調查處擔任專門委員候查。
「行為斲傷調查局形象」
蘇貞昌擲筆影片近期在網路上瘋傳，還配上文字「殉職員警的會場 你不願意來就別來 跩甚麼跩」，蘇發現後立即澄清該影片是出席屏東一位鄉親的告別式，擲筆是小時候家鄉習俗，警政署也聲明蘇當時還沒去弔祭殉職警，內容是惡意張冠李戴。
令外界意外的是，轉傳假新聞的不只是一般民眾，臉書粉絲專頁「只是堵藍」本月七日晚間出現一則貼文，爆料顏正義在調查局「展抱18期」群組原封不動轉貼影片文字，並附上一張LINE截圖為證，批評檢調人員造謠消費死者，有這種政治立場「實在很不應該」。
調查局接獲檢舉後，督察處立刻向顏正義了解狀況，顏解釋，是在LINE接到大學同學傳來的影片及訊息，隨興轉傳調查班群組，不久後有另名同學告知影片是假的，他準備再傳「假訊息警語」時，正巧接獲長官詢問電話，自覺不妥，立刻收回影片，因此未傳送警語。
散布假消息 顏正義疑是慣犯
調查局八日發新聞稿指出，在顏正義轉傳影片前，網路即已流傳相同訊息，顏並非假訊息源頭，更無所謂特殊立場、移花接木或公器私用的情形，但疑因無法平息反對聲浪，昨仍將顏調職。
調查局表示，督察處目前僅初步詢問顏正義事發經過，確切案情仍待進一步約談，深入了解轉傳動機，但因顏的行為造成外界質疑立場偏頗、行政不中立，斲傷調查局形象，除將顏調職，另將盡速召開考績會審議，依規定懲處。
昨另傳出，早在轉傳蘇揆擲筆影片風波之前，顏正義就曾轉傳諸如「同婚立法後面有很大商機」陰謀論批蔡英文等假消息，都沒有加註警語，疑是散布假消息的慣犯。
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臉書粉絲團「只是堵藍」日前爆料，指高雄市調處副處長顏正義轉傳蘇貞昌擲筆影片，涉嫌造謠。（記者黃捷翻攝）
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調查局高雄市調查處副處長顏正義轉傳行政院長蘇貞昌擲筆影片假新聞及批判文字，調查局昨拔除顏正義主管職務，調往台南市調查處擔任專門委員候查。（中央社）