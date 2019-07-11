轉傳蘇擲筆造謠片 調查局高官拔職

2019-07-11

〔記者黃捷／台北報導〕調查局高雄市調查處副處長顏正義日前遭爆料，在調查班群組轉傳行政院長蘇貞昌擲筆影片假新聞及批判文字，調查局督察處調查後，以顏身為主管卻未以身作則，輕率轉傳未經查證訊息，昨拔除主管職務，調往台南市調查處擔任專門委員候查。

「行為斲傷調查局形象」

蘇貞昌擲筆影片近期在網路上瘋傳，還配上文字「殉職員警的會場 你不願意來就別來 跩甚麼跩」，蘇發現後立即澄清該影片是出席屏東一位鄉親的告別式，擲筆是小時候家鄉習俗，警政署也聲明蘇當時還沒去弔祭殉職警，內容是惡意張冠李戴。

令外界意外的是，轉傳假新聞的不只是一般民眾，臉書粉絲專頁「只是堵藍」本月七日晚間出現一則貼文，爆料顏正義在調查局「展抱18期」群組原封不動轉貼影片文字，並附上一張LINE截圖為證，批評檢調人員造謠消費死者，有這種政治立場「實在很不應該」。

調查局接獲檢舉後，督察處立刻向顏正義了解狀況，顏解釋，是在LINE接到大學同學傳來的影片及訊息，隨興轉傳調查班群組，不久後有另名同學告知影片是假的，他準備再傳「假訊息警語」時，正巧接獲長官詢問電話，自覺不妥，立刻收回影片，因此未傳送警語。

散布假消息 顏正義疑是慣犯

調查局八日發新聞稿指出，在顏正義轉傳影片前，網路即已流傳相同訊息，顏並非假訊息源頭，更無所謂特殊立場、移花接木或公器私用的情形，但疑因無法平息反對聲浪，昨仍將顏調職。

調查局表示，督察處目前僅初步詢問顏正義事發經過，確切案情仍待進一步約談，深入了解轉傳動機，但因顏的行為造成外界質疑立場偏頗、行政不中立，斲傷調查局形象，除將顏調職，另將盡速召開考績會審議，依規定懲處。

昨另傳出，早在轉傳蘇揆擲筆影片風波之前，顏正義就曾轉傳諸如「同婚立法後面有很大商機」陰謀論批蔡英文等假消息，都沒有加註警語，疑是散布假消息的慣犯。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法