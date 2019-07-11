柯披橘袍參選？ 親民黨笑答「可頌」很好吃

2019-07-11

〔記者沈佩瑤、郭安家、陳昀／台北報導〕二○二○選戰升溫，民進黨確定由總統蔡英文代表競選連任，國民黨人選也將於下週一揭曉，昨傳出親民黨積極與台北市長柯文哲接觸，爭取柯代表親民黨參選。柯文哲昨受訪時表示，沒有接觸談此事，突然問他，他要想想；柯還要求媒體「不要每天逼我想，我不是很想想的東西。」

柯：沒有接觸談此事

親民黨組織部主任張碩文昨天回應表示，柯文哲與黨主席宋楚瑜兩人沒談到柯披橘袍參選一事，明年大選親民黨既定方向是衝刺立委選情，總統部分還沒定論。被問到是否有機會藉由衝刺立委選情協助柯文哲連署？張碩文表示，有機會是有機會，柯文哲目前看起來是好的「母雞」人選，台灣中生代、中南部長輩都頗認同他的施政。

針對「柯宋配、宋柯配」的可能性，張碩文笑答：「可頌（柯宋）我知道很好吃，但不知道會不會柯宋配」；不願正面回應。至於宋楚瑜是否再度出馬參選？張碩文說，宋目前沒有積極動念，若候選人以政黨利益而非台灣自由民主為優先，當然就會動念。

據了解，親民黨內對找柯文哲「披橘袍」並無共識。黨內人士指出，大多黨員認為這個黨唯一的精神領袖就是宋楚瑜，「老宋不玩就結束了」，不需要找柯文哲，這消息只是部分人士自己的想法，認為一來可替柯解決參選連署問題，親民黨也可避免泡沫化。

親民黨台北市議員林國成認為，當然無風不起浪，有人透過媒體放出消息；他判斷柯應該會以無黨籍參選，但會跟親民黨聯盟。他說，親民黨與柯長期友好，橘白合作樂觀其成，親民黨可活絡，對柯也有幫助。

柯文哲雖遲未表態是否選總統，但因柯是無黨籍，依「總統副總統選舉罷免法」規定，若要獨立參選，必須在十一月前達成廿八萬份連署，若有政黨推薦，就能直接參選。

柯文哲昨主持里長座談會前接受媒體聯訪，針對親民黨爭取柯披橘袍參選二○二○的傳聞，柯表示，最後一次遇到宋楚瑜，應該是三個月前，當時沒有提到這些。

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