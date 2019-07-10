白色聯盟政黨今成立 推「反落跑條款」嗆韓柯

2019-07-10

〔記者沈佩瑤、郭安家、陳曉宜／台北報導〕因一曲「不愛江山更愛美人」爆紅的台北市長落選人吳蕚洋，今天下午將召開記者會宣布組織「白色聯盟」，在一百位小市民具名擔任創黨黨員下，成立台灣第一個不以執政為目的的政黨，預計九月前完成登記程序，力拚明年立委選舉，第一槍將對準可能參選總統的高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲，以及將參選立委的縣市議員，推動「防止政治跳蚤法（反落跑條款）」，要求政治人物一律不得帶職參選，一旦參選，就需辭職並按比例返還選舉補助款，防止政治人物欺騙選民。

吳蕚洋成立台灣首個不以執政為目的的政黨

「白色聯盟」政黨成立宗旨指出，自從二千年政黨輪替後，台灣就陷入「藍綠惡鬥」的泥淖，但「政黨」卻是民主制度中最重要的支柱之一，只是當政黨不再被人民信任之後，民主政治也將開始搖搖欲墜。

在台灣，一個選勝的政黨，可以不必經過選民的同意，獲得並支配五千個政府和政府所屬機關的高級職位，這是一個多麼大的權力，許多的利益交換就在其中。對政客而言，這是一個天大的誘惑而難以拒絕，最後的結果就是身陷腐敗之中，更別說從政的「初心」！唯有把掌權者的權力限制到最少、可受控、可受監督和可受制衡的狀態，才是維持民主制度繼續運作的一個重要關鍵。

所以「白色聯盟」將不以執政為目的，不參加總統與縣市長的競爭，也不接受入閣的邀請，只專注投入立法院和各縣市議會的選舉。「白色聯盟」主要推動者表示，因不爭取執政，進入立院就不會為了鬥爭而反對，也不會為了護航而支持，更不會為了委員的利益分贓而背棄人民的信託。

吳蕚洋昨天接受訪問指出，三年多前就有組織政黨的想法，去年參選台北市長時，政見也提及將組政黨，目前共同發起人包括社會賢達與公正人士，其中有兩人曾任縣市局處首長，未來不以「執政」為目的，也不接受入閣的邀請。

吳蕚洋說，將推動「防止政治跳蚤法」，也就是反落跑條款，訴求未來所有政治人物一律不准帶職參選，若要參選，就必須辭去現職，並依照就職時間的長短，按比例返還選舉補助款，要防止像高雄市長韓國瑜這類首長帶職參選，欺騙選民。

籌備過程 曾與黃國昌、賴清德接觸

由於在籌備過程中，傳出曾和時代力量立委黃國昌與前行政院長賴清德等人接觸，吳蕚洋證實，黃國昌對於主張不該讓藍、綠任何一黨成為國會多數予以肯定，但在「不參加縣市長選舉」理念上不同調，因此婉拒。至於賴清德，「白色聯盟」主要推動者表示，賴十分肯定其政黨理念，並認為「白色聯盟」的成立對改善政治環境很有幫助。

談到命名為「白色聯盟」，吳蕚洋不諱言，自己對此有意見，認為會與柯文哲的「白色力量」混淆，但這是由所有人決議，且有成員認為只要他出來，大家就會知道跟柯文哲沒有關係。他也強調，目前應該不會和柯文哲合作，因為屬性不同。

柯文哲：這跟我沒關係 沒申請專利

對此，柯文哲昨天受訪時回應「這跟我沒有關係」，還說自己是聽記者提問才知道這件事情；「（白色力量這件事情）自己也沒有申請專利」、「這好像沒有辦法申請專利」；對於「白色聯盟」要推十席立委一事，他沒有意見，反正這個時代每個人都可以提出主張，看市場能不能接受。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法