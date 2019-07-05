疑似共軍潛艦 東引海面現蹤

2019-07-05

國防部：國軍適切掌握

〔記者俞肇福、涂鉅旻／綜合報導〕負責台灣與馬祖間運輸的客輪「台馬之星」，昨日下午從東引鄉中柱港駛往基隆港途中，有船員發現不明國籍潛艦，疑是中國潛艦；國防部昨未證實也未否認，僅表示，國軍運用聯合情監偵作為，適切掌握台灣周邊海空域動態與應處，籲請國人放心。

台馬之星啟航4年 首次發現

新華航業總經理劉三光表示，台馬之星自二○一五年啟航以來，首次發現疑似中國潛艦浮出水面航行。

劉三光說，他詢問台馬之星的船長，台馬之星昨早九點半從南竿鄉福澳港開船，大約十二點半駛抵東引鄉中柱港，短暫上下旅客後駛出，大約下午一點十五分在東引外海，甲板上的船員發現潛艦，船員一時不敢置信，還以為自己眼花了，但船長未發現潛艦，在駕駛艙值勤的船員也沒發現。

據指出，該潛艦航行方向由南邊經過台馬之星尾端後，往東北方向前進，朝中國浙江方向航行。

昨傳出此艦可能為中國解放軍海軍「元級」潛艦，國防部不願證實此訊息，僅稱能確切掌握應處我國周遭海空域動態。但據了解，由於連江縣諸島距離中國沿海相當近，的確不能排除中國潛艦現蹤的可能，但軍方單位都會緊盯其動態，避免肇生危害國家安全的情形。

元級潛艦 常規動力12艘服役

前海軍官校軍事學科部教官呂禮詩指出，潛艦剛出港之際，航行於港口附近潛水區，浮航本比潛航安全，因此「沒有特別給誰看的問題」；另一方面，從連江縣東引到東沙島的兩端點連線，為中國所宣告的「領海」，因此中國潛艦在此「領海」活動不為過。

中國解放軍「元級」常規動力攻擊潛艦編號為「○三九Ａ／Ｂ」，屬「○三九」宋級潛艦的衍生型，目前已有十二艘服役，潛航排水量約三千六百噸，採用ＡＩＰ絕氣推進系統，主要武裝為魚雷以及潛射反艦飛彈。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法