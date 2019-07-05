韓粉反動員 國民黨凱道誓師蒙陰影

2019-07-05

韓號召韓粉高雄遊 黨憂動員量不足 也怕韓粉郭粉衝突

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨七月七日將在凱道舉辦「反鐵籠公投，凱道大會師」活動，邀請黨內五位總統參選人到場參加，並以十萬人為動員目標，為明年一月大選先拉抬聲勢，但挺韓人士卻反動員，使得國民黨這場大會師活動抹上一層藍色憂鬱。

除了音樂人劉家昌等挺韓色彩鮮明人士呼籲韓家軍不要參加凱道活動外，許多韓粉還將國民黨中央舉辦的這場活動解讀為「拱郭卡韓」，就連韓國瑜也呼籲韓粉六日到高雄市兩天一夜遊，廣大韓粉在一呼百應的效應下，很多人決定七日留在高雄玩。

國民黨文傳會主委程美華昨天表示，那些都只是個人行為，不能代表全部的韓粉，而且根據目前動員聯繫狀況，有一些韓粉社群已經發動群眾參加，並鼓勵年輕人參與。至於韓國瑜呼籲韓粉到高雄市旅遊，是否與黨中央反向操作？程美華說不會，「韓國瑜自己都要來參加，怎麼會是反向操作？」

除了韓粉不來外，要擔心動員量不足，昨天傳出國民黨也擔心如果韓粉來了，可能會與支持郭台銘的郭粉發生衝突。

對此，程美華鄭重澄清，黨中央歡迎各陣營支持者都來參加，不分韓粉或郭粉，這個活動就是要展現團結一致，所以不會擔心雙方發生衝突。

程美華強調，預期當天人會很多，因此現場會有維持秩序的義工，但黨部不認為會有衝突發生，所謂擔心韓粉、郭粉衝突的說法，「這是誰講的？」

雖然許多韓粉響應高雄兩天一夜遊，但據了解，雙北地區的韓粉與郭粉這兩天已在社群網路出現要動員拚場的現象，郭台銘陣營還有土城鴻海集團員工大軍的助力，當天韓粉相約都要穿著國旗裝到現場，郭粉則是要戴國旗帽。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法