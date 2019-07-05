毀損政治檔案 最重可關5年

2019-07-05

〔記者黃欣柏／台北報導〕為還原威權時期歷史真相，立法院臨時會昨三讀通過「政治檔案條例」，為轉型正義相關法制拼上最後一塊拼圖。三讀條文明定，政府機關應在本法施行後六個月內完成政治檔案清查，並於指定期限內移轉為國家檔案；拒絕移交者最重可處五百萬元罰鍰，若毀棄、損壞或隱匿政治檔案更可處五年以下有期徒刑。

立院三讀 拒交可罰500萬、隱匿判刑

所謂「政治檔案」，是指政府機關、政黨、附隨組織及黨營機構所保管、從一九四五年八月十五日至一九九二年十一月六日止，與二二八事件、動員戡亂體制、戒嚴體制相關的檔案、紀錄或文件，即使是已裁撤機關的檔案也適用。

在此條例施行後，政府機關依法須在六個月內完成檔案清查，其保有的檔案若被檔案局審定為「政治檔案」，就必須在指定期限內移轉為國家檔案；政黨、附隨組織及黨營機構部分所持有的政治檔案，則由促轉會審定是否為國家檔案。

轉型正義 相關法制最後一塊拼圖

若政黨、附隨組織或黨營機構不願配合移交檔案，條文明定可處一百萬元以上、五百萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰。若對所保管的政治檔案，以毀棄、損壞、隱匿等方式令其不堪用，更可處五年以下有期徒刑，未遂犯亦罰之。

條文中也明定，保密逾三十年的機密檔案，若無法律依據即視為解密，各機關必須在清查後六個月內完成解降密檢討，檢討後如果仍要列為「永久保密」，應報請上級機關同意。換言之，如林宅血案、陳文成案等被國安局列為「永久保密」的檔案，未來除非獲國安會同意，否則將不得再列為「永久保密」。

條文也規定必須揭露當年壓迫體制的相關資訊，包括相關公務員、證人、檢舉人及消息來源的姓名、化名、代號及職稱。

立院國民黨團總召曾銘宗質疑，強行徵收政治檔案恐有違憲疑慮，明顯針對國民黨，恐怕是民進黨的選舉操作。民進黨團總召柯建銘強調，林宅血案等歷史謎團未來可能「全都露」，這是轉型正義最後一塊版圖，不應用政治操作角度將其窄化。

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