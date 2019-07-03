請領登革熱經費 高市府竟複製105年公文

2019-07-03

〔記者方志賢、王榮祥、許倬勛、李欣芳／綜合報導〕高雄市政府七月一日用電子公文向中央請領登革熱補助款，卻被立委王定宇踢爆，市府竟直接複製一○五年九月的公文，忘了改日期，連文號都錯；對此，高市衛生局坦承疏失，承認忙中有錯，已發送正確公文。

為了登革熱補助款，行政院長蘇貞昌與高雄市長韓國瑜數度隔空交火，蘇揆七月一日還「提醒」高雄市府「錢上個禮拜就備好了，韓市府還沒有來請款」。

忘了改日期 連文號都錯 衛生局坦承疏失

民進黨立委王定宇昨在臉書公布高雄市府所發的公文，指高市府在七月一日當天立即用電子公文申請撥款，可能因太趕用拷貝的，還忘了改舊公文日期「一○五年九月月七日」，連文號都錯，「高雄市政府到底發生什麼事了啊？」

高市衛生局長林立人昨坦言衛生局人員忙中有錯，在申請核撥登革熱的防治經費補助第一期款二六六○萬元時，引用過去曾在內部建檔的公文書。衛生局指出，當日下午經疾管署發現提醒，立即修正完畢並發送正確版公文，財政部當天也完成撥款。此外，市府昨也於市政會議通過中央補助登革熱五三一八萬元的墊付案。

韓再批經費寧給外人

儘管連公文的日期都寫錯，韓國瑜昨天仍透過直播，再度質疑行政院撥款補助高雄防疫登革熱的「態度」。他形容中央提撥防疫經費給印尼等外人是笑咪咪的，給高雄卻是氣呼呼、不甘不願，還羞辱市府不認真，是「寧給外人、不給家人」。總統蔡英文昨受訪表示，從韓市長過往發言顯示，他對許多事情都未深入理解，中央已盡所有力量協助地方防疫。

政院指韓說法不實

國軍前天派化學兵到高雄協助，韓國瑜也致贈礦泉水慰勞。蔡昨也向韓喊話，疫情防治需要中央與地方攜手合作，「礦泉水比口水還好用，還重要」。

對於韓「寧給外人、不給家人」、「中央撥款給高雄不乾不脆」的說法，行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）表示，不了解韓市長為何重複說著行政院已經多次澄清過的事情，韓的說法與事實不符，行政院感到遺憾，中央願意與高雄市府合作，全力防疫。

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