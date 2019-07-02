蔡下達9大任務 守護國家安全

2019-07-02

〔記者楊淳卉／台北報導〕蔡英文總統昨主持空軍司令熊厚基的晉任布達授階典禮，甫接任參謀總長的沈一鳴、國防部軍政副部長張哲平也在場陪同。總統對這三位新任高階將領各交付三項任務，期勉他們將國軍訓練成為具有現代性、知識性及專業性的優質軍隊，並確保國軍成為人民安居樂業、維護台海和平的堅實後盾。

蔡總統致詞表示，榮耀的背後代表的是更重大的責任。在面對中國不斷擴張武力，並試圖用各種手段施壓台灣，對我國國防造成威脅的時刻，我們更要嚴加防範，精進自我，以打造堅實的鋼鐵勁旅，守護國家安全為目標。國軍弟兄姊妹的需求，她也會給予最全力的支援。

蔡總統說，她身為三軍統帥，要對這三位新任高階將領交付三項任務。首先，她要給沈一鳴參謀總長三個任務，第一，落實整體防衛構想，務實戰訓本務；第二，培養未來人才，為創新的國防改革奠定基礎；第三，帶領國軍，為區域和平安全穩定善盡責任。

蔡總統指出，張哲平司令接任國防部軍政副部長之後，也有三個任務，第一，要縝密國防預算規劃，確保預算用在刀口上，符合國防需求和國人期待；第二，因應威脅的轉變，國防組織和規範，確實必須要有務實的調整；第三，要負起政策溝通任務，凸顯國軍親民，民眾敬軍的形象。

對於新任空軍司令熊厚基，總統說，熊上將的第一個任務就是要捍衛領空，不容敵機侵犯；第二，落實國防自主，啟動前瞻研製；第三，強化軍紀，杜絕任何傷害國軍聲譽的事情。

蔡下週出訪 在美停留四晚

〔記者楊淳卉／台北報導〕蔡英文總統訂於七月十一日至廿二日展開「自由民主永續之旅」，率團訪問海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森及聖露西亞四個加勒比海友邦國家，並安排去程過境美國紐約市、返程過境美國丹佛市，共停留四晚，不同於以往過境必須在廿四小時內離境。

外交部次長曹立傑昨在總統府召開的記者會上說明，訪問期間，蔡總統將分別會晤海地總統摩依士、聖克里斯多福及尼維斯總督席頓及總理哈里斯、聖文森總理龔薩福、聖露西亞總督史納克及總理查士納，就彼此共同關切的雙邊及國際議題充分交換意見，並接受款宴。

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