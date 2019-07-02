傳雙城論壇將安排「巧遇」 柯：見不見劉結一 都會有批評

2019-07-02

〔記者沈佩瑤、郭安家／台北報導〕台北上海雙城論壇將在七月三日至五日於上海舉辦，昨傳出台北市長柯文哲將和國台辦主任劉結一「巧遇」。柯昨受訪對此不願正面回應，僅推稱第三天下午的行程還沒排出來，「反正見不見都會有人批評」。

柯文哲至今仍未鬆口是否參選二○二○，但今年接連訪美、日後，赴上海出席雙城論壇也被視為重要試金石。對於兩岸言論可能被放大解讀，他一派輕鬆表示，除非不講話，否則解讀是別人的事情，他覺得，把握住「台灣整體利益和人民最大福祉」的中心思想，「剩下的就照我們想的、期望去做，給社會去評斷。」

面對香港反送中運動昨再度上街大遊行，柯文哲應媒體要求隔海喊聲「加油」！

柯接著表示，自己的解讀是積怨已深，就像當年的太陽花學運，是從反旺中、士林文林苑、苗栗大埔，一路到洪仲丘事件，社會有積怨不解除，總有一天會爆炸。

議員批柯搞神秘

依過去慣例，台北市政府會在雙城論壇前，對台北市議員揭露隨團企業人員名單，台北市議員王世堅近兩週三度向市府秘書處詢問，市府高層迄今仍未准許揭露資料；王痛批，柯藉由遮遮掩掩搞神秘，就像柯很清楚此行勢必會見劉結一，中共不可能臨時起意約，柯就繼續演吧！

無獨有偶，北市副市長鄧家基日前出席廈門海峽論壇大會前的會前會、大會後餐敘，北市府也裝神秘，拒絕向台北市議員吳沛憶辦公室說明會議內容。吳說，柯公開透明不該有兩套標準，更不能遇中國就轉彎，希望柯記取謊報雙城論壇Ａ、Ｂ講稿教訓。

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