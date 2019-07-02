民進黨花蓮區域立委 將徵召蕭美琴

2019-07-02

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨二○二○立委選舉布局預計九月完成，目前廿四個尚未提名的區域立委選區，在「能處理就先處理」原則下，預計七月十日中執會先通過基隆市徵召現任立委蔡適應、新竹市徵召前議員鄭宏輝、花蓮縣徵召現任立委蕭美琴。

花蓮縣原被列為初選區，但初選時無人登記，蔡英文總統及民進黨主席卓榮泰近日分別與蕭美琴懇談後，蕭態度鬆動，口頭允諾參選。黨中央及蕭美琴本週將再次溝通，確定無其他有意參選者後，應能趕上十日中執會徵召蕭美琴。

民進黨四月底已完成五十三個區域立委提名，其餘廿四個選區會以徵召方式提名，並規劃七月底完成區域立委布局。在基隆市、新竹市、花蓮縣完成提名後，剩餘的廿一個選區，將由九人提名小組、地方黨部分頭找人，或是與第三勢力合作。

不分區立委方面，民進黨預計於七月十日中執會成立「不分區提名委員會」，正式啟動布局，並在九月底前完成不分區名單。

黨內人士指出，二○一六年大選時的不分區名單，主要是由當時的黨主席兼總統候選人蔡英文主導；然而，此次黨主席是派系共推的卓榮泰，加上羅文嘉出任黨秘書長，由於不分區提名是中央黨部權責，在歷經總統初選的衝突後，蔡陣營與「卓羅」如何互動、配合，成為不分區名單擬定的關鍵。

民進黨初步規劃於九月廿八日舉行全代會及黨慶，定位民進黨二○二○大選主軸，並展開明年大選的首波造勢。

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