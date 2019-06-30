政見會私下聊什麼…韓國瑜提議初選後一起K歌、喝啤酒

2019-06-30

〔記者蘇金鳳、蔡淑媛／台中報導〕國民黨昨在台中舉行第二場國政願景發表會，韓國瑜、郭台銘及朱立倫支持者各自在大廳外高喊當選，並未發生衝突。會後受訪時，眾人表示當選後會重視青年社會文化教育，給年輕人一個幸福未來。周錫瑋還爆料指，韓國瑜提議初選後一起唱卡拉OK、烤肉和喝啤酒。

會後聯訪 朱郭談青年議題 韓憂毒品蔓延

台中場國政願景發表會，韓國瑜、郭台銘及朱立倫的支持者都跑到福華飯店表達支持，由於第一場韓粉及郭粉發生言語衝突，昨天雙方人馬都很克制，自己呼口號高喊支持的人選。

參選人會後接受聯訪，張亞中穿上唐裝，他表示，自己西裝很少，因此穿上唐裝講文化教育，可以凸顯自己是大學教授、孫文學校的校長，可以文化傳承。

朱立倫則表示，他要推世代融合，昨天是兒子陪他來，在車上兒子在唱茄子蛋的「浪流連」，他則是唱李宗盛的「新寫的舊歌」，他還透露前幾天帶兒子參加羅大佑的演唱會，希望兒子能接受他年代的歌，他也能接受兒子的歌。

郭台銘說，政見都以「發展經濟、賺到錢、讓國家把餅做大」為主軸，強調「經濟搞不好，一切都是空談」、「G20的結果都在我預期中」、「要科技整合、發展AI才有競爭力！」至於會中首度發表「零到六歲嬰幼兒由國家來養」，財源哪裡來？他則賣關子，「下回分解！」要在台北論壇才詳細說明。

韓國瑜則擔心毒品蔓延，表達市府反毒的決心，要讓台灣成為無毒的國家。他並表示，跟行政院長蘇貞昌是政壇當今唯二的禿頭，要相親相愛，希望蘇貞昌不要卡韓，卡韓不重要，但是卡高雄市民的建設、防疫及各種經濟發展，那便成為重要的事，希望蘇貞昌一視同仁，對高雄市大力支持。

周錫瑋還爆料指，韓國瑜提議在初選後約一起唱卡拉OK、烤肉和喝啤酒，周更自爆「打鐵趁熱，在政見發表會結束之後，我們就做這個事情！」還說黨主席吳敦義看到參選人一起開心和樂，「今天可以好好開心睡覺！」

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