蔡英文將過境紐約、丹佛 朝準訪問邁進

2019-06-29

下月出訪12天 訪問加勒比海邦交國

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統下月將搭乘華航專機出訪加勒比海邦交國，去程首次過境美國紐約市，返程過境美國丹佛市。這次在美國行程相當豐富、緊湊，也將受到美國政要熱情的接待，加上在美國停留的時間較過去長，過境美國的安排朝「準訪問」的方向逐步邁進。

蔡總統將訪問聖文森、聖露西亞、聖克里斯多福等「三聖」以及海地，但考量海地安全情勢，朝不過夜的方向規劃。

鞏固南太 蘇嘉全將訪吉里巴斯

蔡總統預計七月十一日出發，廿二日返國，總統府預計下週一召開記者會說明。高層也評估總統出訪期間，中國極可能趁機拉攏利誘我其他邦交國，總統除了要求全力固守外，另指派立法院長蘇嘉全擔任總統特使，在這期間前往南太友邦吉里巴斯出席獨立紀念日活動，鞏固邦交意味濃厚。

蔡英文今年三月剛出訪南太友邦，下月出訪加勒比海，則是她上任以來第七次出訪，去程過境美國紐約具有指標意義。雖然前總統陳水扁及馬英九都曾過境，但當時美方仍有諸多限制，例如避免公開活動或限制採訪等，如今隨著台美關係增溫，這類不合理的安排已然大幅減少。

台關法40週年 美政界將熱情接待

這次過境美國還有一亮點，就是返程時將首度訪問位於美國中部的科羅拉多州丹佛市，由於對台相當友好的美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納即來自科羅拉多州的選區，預料賈德納除親自接待，也將透過在華府的人脈「積極安排」。今年適逢「台灣關係法」四十週年，台美關係也快速增長，蔡總統在美國行程將相當豐富、緊湊，預料會受到美國政要熱情的接待。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法