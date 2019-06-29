小三通延燒 韓國瑜稱會改進 潘恒旭再次道歉

2019-06-29

〔記者王榮祥、王宣晴／綜合報導〕「高雄旗津─溫州洞頭小三通首航典禮」風波延燒，高市副市長葉匡時昨說明調查結果，強調此事不該發生，將委請檢警調釐清是否涉詐欺；高市觀光局長潘恒旭公開致歉；高雄市長韓國瑜則表示，造成各界紛擾非常不好意思，會嚴格改進。

葉匡時：此事不該發生

對於葉匡時先前質疑港務公司為何要准這家詐欺公司在港務公司屬地辦詐欺活動，行政院長蘇貞昌昨強調，主辦方從未提出申請，港務公司也從沒核准該活動，該活動所辦的地點是在高雄市政府管理的土地上，盼不要有錯誤認知及以訛傳訛。

葉匡時表示，上和海運跟中國夢促進會合辦「旗津到溫州洞頭小三通物流首航」儀式，調查結果確認上和海運在今年六月十二日已被註銷，公司已不存在。其次，小三通是指金門、馬祖與中國大陸的小口岸通航，所以台灣本島到大陸是沒有小三通的；所謂從旗津港或高雄港到大陸，本身是個誤導。

他指出，這誤導可能因民國一○五年賴清德當台南市長時，安平港到廈門的航線，被宣傳成安平到廈門的小三通。他判斷，上和海運想複製這模式，但有兩個問題，一是這公司已不存在，且從旗津到馬祖沒問題，但馬祖到洞頭這條航線已是所謂的小三通，卻未經交通部航港局審核，所以，辦這個首航儀式，本身就不應發生。

葉匡時表示，潘恒旭沒查證就接受邀請出席，應向社會大眾道歉，且該活動未經高市工務局同意，就使用公園舉行，確有瑕疵，已請警察局跟檢調進行調查，看是否涉詐欺、或其他目的。

韓國瑜說，會責成各局處，往後任何活動、慶典、禮儀，都要了解性質、背景、主辦者，會全面檢討；造成外界紛擾，市府、觀光局沒有注意，非常不好意思，未來市政府一定嚴格督促。

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