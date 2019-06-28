高雄幽靈小三通 中國官媒狂吹捧

2019-06-28

〔記者呂伊萱、涂鉅旻／綜合報導〕高雄「小三通騙局」引起軒然大波，相關部門已展開調查。廿五日首航典禮當天，中國官媒「海峽衛視」就已製播相關報導，並在愛奇藝與騰訊等平台上擴散，中國藉機吹捧，助韓大搞文宣戰。

高雄市觀光局長潘恒旭日前出席上和海運主辦的「高雄旗津—溫州洞頭小三通首航典禮」，但該公司早已解散，另一籌辦單位則是具統戰色彩的「中國夢促進會」，而宣稱首航的二艘船根本未向航港局申請。

在首航典禮當天，曾違規在台採訪的中國官媒「海峽衛視」，就以「小三通物流新航線開通，溫州洞頭往返高雄旗津廿五日首航」為主軸，採訪並製播相關報導。「海峽衛視」記者煞有介事在報導中介紹此小三通讓台灣貨物、農產能更快速流通到華東、華北一帶，並稱「首航」當日雖遇大雨，但仍「澆不熄大家對貨出人進的熱切盼望」。

新聞畫面中也出現潘恒旭，並有「航運公司董事長李文忠」等人的採訪片段，發言內容稱此通航「促進兩岸之間的和平統一發展」，大讚「高雄小三通」。

複製安平模式？ 陸委會：魚目混珠

此外，對於聯合晚報有評論質疑，「旗津到洞頭」小三通是複製「安平金門廈門」小三通的模式。陸委會副主委邱垂正昨嚴詞駁斥，此說法不僅是「張飛打岳飛」，根本是魚目混珠、惡意扭曲。

邱垂正表示，安平港為我國開放的直航港口，金門為小三通港口，因此航運業者事前向交通部航港局提出「金門到廈門」小三通航線申請許可，屬合法行為。反觀廿五日的高雄旗津至溫州洞頭「小三通」首航不僅未經許可，關鍵在於旗津是漁港，且旗津及洞頭均非「小三通」港口，即使經金門、馬祖再航行至中國大陸，亦無停靠洞頭的可能。

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