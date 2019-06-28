陸淑美挺郭不挺韓 藍營：連鎖效應有限

2019-06-28

陸隸屬王金平白派 引發「郭王結盟」聯想

〔記者施曉光／台北報導〕隸屬白派、親前立法院長王金平的高雄市副議長陸淑美表態支持郭台銘，引發聯想是否「郭王結盟」，以及後續是否還有其他國民黨地方公職選邊站。據熟悉生態的黨內人士指出，藍營公職的ＤＮＡ通常都不願得罪人，不會像民進黨初選多數公職表態挺蔡，會像雲林縣長張麗善挺韓及陸淑美挺郭的情況不多，評估不至於出現連鎖效應。

在韓、郭兩強之間，目前表態的藍營公職人員，仍以挺韓聲量多，黨內人士指出，韓去年九合一選舉期間在各地輔選，不少人欠韓人情，郭則與地方淵源不深。陸挺郭之所以受關注，原因就在王金平，雖然王不認「郭王結盟」，但陸畢竟是高雄白派王金平的嫡系，因此王暗助郭的味道濃厚。

黨內認為，由於多數民調無法超越韓國瑜，郭台銘陣營必須出重手，透過陸淑美的表態，營造連高雄市在地藍營公職都不挺韓的印象，未來還可能策動王金平系統的人馬跳出來。

這位人士指出，即使未來「郭王結盟」，王金平恐怕影響力有限，畢竟連過去與王如兄弟一般的蕭景田、張榮味、顏清標、傅崐萁等地方要角，都倒向挺韓，因此檯面上除了陸淑美外，大概就剩高雄市農會理事長蕭漢俊、前國大代表蔡圖晉等人，但懷疑蕭是否會跳出來挺郭，畢竟市農會必須與市政府維持良好關係。

雖然郭台銘日前到台中逢甲夜市造勢，是由顏清標女兒、台中市副議長顏莉敏幫忙安排，但黨內認為，顏家只是基於來者是客，顏清標習性上應該與韓國瑜較為友好。

至於另一位參選人朱立倫，目前具體表態支持的只有新北市議會二十餘位藍營議員，即使朱曾任國民黨主席，新北市以外地區表態挺朱的公職屈指可數。黨內人士說，照理說朱在桃園、新北都執政過，兩地公職如果集結起來會很嚇人，但事實上並沒有成為強力後盾。

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