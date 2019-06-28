高市副議長陸淑美：挺郭選總統 韓應留高雄

2019-06-28

〔記者王榮祥、蘇福男／高雄報導〕高雄市議會首度出現挺郭不挺韓的民代。高市議會副議長陸淑美昨指出，跑基層聽到太多鄉親心聲，不希望高雄市長韓國瑜選總統，應該留下來帶高雄往前衝，她很尊重全台韓粉，但也希望韓粉尊重地方心聲；韓國瑜對此則表示尊重。

憂高雄再變綠地 盼韓粉尊重地方心聲

陸淑美指出，因為基層太多人反映，她身為民代必須反映這些情況，事先沒跟黨內人士商量，包括熟識的前立法院長王金平。陸淑美說，因為王已退出黨內初選，所以沒跟王討論。

陸淑美表示，基層多以為韓當選市長後，給大家很好的希望跟願景，萬一韓當選總統，擔心高雄再度淪陷；如果韓總統沒選上，民進黨也將藉機發動罷免，讓人擔憂。

陸淑美指出，現階段參選人中，她與鄉親認為中華民國經濟停頓太久，郭台銘對經濟區塊很熟悉，應該給他一個機會。

陸淑美透露，黨內也有其他議員與她類似想法，大家都很憂心，高雄好不容易才由國民黨執政，黨籍議員壓力很大。

陸淑美說，她很尊重韓粉，韓粉也應該尊重地方心聲，她站在高雄市民立場，好不容易有位「百年奇才」，應該讓他留在高雄打拚。

陸淑美昨開第一槍後，臉書立刻遭到韓粉洗版，並出現惡意攻擊，四處留言指陸淑美包工程收五千萬元，陸的女兒、國民黨高市立委參選人黃韻涵收了郭台銘一億元的政治獻金。黃韻涵在臉書聲明，上述子虛烏有、空穴來風的謠言，請網友自制，將蒐集相關資料提告。

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