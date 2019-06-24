韓喊「拉進來、打出去 」朱：聽不太懂

2019-06-24

〔記者陳心瑜、王榮祥、張聰秋／綜合報導〕高雄市長韓國瑜在台中造勢，對中小企業喊出新口號「拉進來，打出去」；前新北市長朱立倫昨天表示，他聽不太懂這個口號，但他認為中小企業是台灣的主力，應該全力支持，讓中小企業用創意、創新的藍海政策，在國內外開創商機。

韓國瑜在台中的造勢獲得紅、黑派力挺，朱立倫說，畢竟七月十五日初選之後，大家還要團結在一起，大家都是同志、也都是隊友，因此隊友來，大家都要熱烈歡迎。

朱立倫昨天至「林口王子創意文具國」觀光工廠參訪。朱立倫受訪表示，現在是黨內初選，因此各派系的朋友、地方領導人都會參與，他到台中時，也會跟紅、黑派朋友見面，到雲林時雲林縣長張麗善等朋友也都很支持。

對於韓國瑜近來頻繁舉辦大型造勢，並稱「回應民眾需求」，朱立倫說，這是個人選擇，造勢雖然有好處，但也有可能造成對立，也勞民傷財，畢竟現在還沒大選。他重申「多做事，少造勢」，應用理性溫和、中道的力量，贏得大選。

而韓國瑜批判民進黨患了「權力中毒症」，朱立倫則說「韓市長講得非常對」，民進黨執政之後，為得到權力不擇手段，清算鬥爭國民黨，甚至傷害台灣的民主自由。

早已宣布退出國民黨總統大選初選的前立法院長王金平，脫口「沒有參加初選也要選啊」，朱立倫昨酸，「那只有他跟他的神明知道啊」。對此，王金平昨在彰化受訪回嗆「他經常在講別人！」

另外，高雄市長韓國瑜為參選總統週週造勢，昨卻傳出七月六日高雄場因為登革熱疫情取消；高市新聞局長王淺秋證實，接到發起單位通知暫時取消。臉書粉專韓國瑜後援會有多名韓粉對取消多表認同，但也有網友酸應該是知道高雄民調低、不敢辦了。

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