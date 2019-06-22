柯文哲：韓國瑜當總統不敢想像！郭台銘會不會變董建華？

2019-06-22

〔記者蔡亞樺、黃明堂／綜合報導〕尚未表態參選總統的台北市長柯文哲昨在電視節目專訪品評總統大選人物，柯指出，總統蔡英文繼續幹下去，台灣會怎樣？「若有辦法說服我，我就不選。」他肯定郭台銘有能力，但質疑會不會是香港前特首董建華一號？二號？至於高雄市長韓國瑜，柯則說，韓國瑜當總統，他不敢想像。

稱自己做一個可靠、可信的領導人

對於是否參選？柯文哲表示，他很多工作做到一半、政策還在推，所以一直舉棋不定，不像韓國瑜什麼都還沒做，反而沒有負擔、無牽無掛。

柯文哲指出，因為香港「反送中」，蔡英文的民調大增，他在年輕人民調一定掉，但「我和一般人比較不一樣，就像股票，我不會追漲追跌，常是長期投資，做一個可靠、可信、穩定的領導人」。

話鋒一轉，柯文哲以韓國瑜反對「一國兩制」的談話為例說，韓國瑜講over my dead body，「如果你是習近平，現在對韓看法怎樣？一定覺得奇怪，你都去中聯辦了，突然現在又跳出這個。」至於若是韓國瑜當總統，未來遠景是什麼？柯則說，不敢想像。

柯文哲與韓國瑜皆在市長任期內，對於兩人若都出來選有何不同？柯認為，他做滿四年去選還算落跑，「我就一直很猶豫」，但蔡英文繼續幹下去，台灣會怎樣？「若有辦法說服我，我就不選。」柯表示，他跟民進黨翻臉是從基隆輕軌開始，因為沒辦法說服他，交通轉運中心在南港，終點卻設在南港展覽館，差一點多公里，要花八十二億元。

談到郭台銘當總統，柯文哲說，郭台銘的能力沒問題，「但他會是香港前特首董建華一號？二號？」郭有八十萬至一百萬員工在中國大陸，不會受中國控制，真的還假的？

柯文哲昨也到台東大學發表專題演講，柯文哲說，這場總統選舉是不正常的選舉，目前想選總統的，只有郭台銘的動機是正常的；蔡英文是競選連任，不應該遇上挑戰；至於剛選上的市長要選總統，「也不是很正常」。

被問到是否會棄選轉支持蔡英文？柯說，「她要努力說服我們，真的，要努力啦！」

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