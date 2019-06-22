民進黨2020：不攻擊柯 爭取柯粉

2019-06-22

柯P若參選 衝擊民進黨

〔記者蘇芳禾／台北報導〕蔡英文總統昨天在官邸與黨內新潮流系、蘇系、綠色友誼連線立委餐敘。據轉述，負責操盤蔡英文選戰的前行政院副院長林錫耀指出，高雄市長韓國瑜的影響力雖然在下降中，不過仍有市場，現在的變數是台北市長柯文哲。林錫耀也定調，對柯的態度就是不要攻擊他，萬一「三腳督（三人參選）」還是要爭取柯粉支持；林坦言，若柯文哲出來參選二○二○總統，的確對民進黨會有很大的影響。

在黨內總統初選勝出的蔡英文，從十六日開始，連續宴請黨內正國會、英派、海派、謝系立委，以及部分縣市黨部主委。昨天則是邀請「新蘇連」立委到官邸吃便當，立委發言十分踴躍，多聚焦於與小黨競合、黨內整合與假訊息防制等議題，蔡在會中並沒有多發言。

國民黨誰出線 仍難斷定

與會人士指出，一開始林錫耀就說，韓國瑜的影響力即使在下降中，仍有其市場存在，韓粉還是很多，必須要謹慎。國民黨七月初才會產生總統候選人，他也沒辦法斷定國民黨誰會出線，這段時間是民進黨整合很好的時機。

林錫耀也指出，現在還有個變數是柯文哲，不知道柯會不會出來選總統。對柯的態度就是不要攻擊他，也不要得罪柯粉，屆時萬一出現三腳督（民進黨、國民黨、柯文哲三人參選總統），還是要爭取柯粉支持。柯文哲出來的確會有很大的影響。

知情人士指出，蔡陣營最近做了非常多民調，數據都指向現階段所有政治人物中，只有蔡英文可以與柯文哲競爭年輕選票，民進黨初選民調也證實這個狀況。柯文哲支持者的主力在廿至卅九歲，不過致命傷是六十歲以上，以及非都會區的地方派系、組織票；韓國瑜剛好相反，年輕票被打趴，老年人的票較多，地方派系也強；而蔡英文在各年齡層的分佈較平均，另外也有民進黨的組織票。

據分析，蔡、柯重疊部分，代表雙方有可能拉對方的年輕票，蔡最大優勢是在台灣主權方面非常堅定，柯在此部分則會受到挑戰，尤其美中貿易戰之際，一定會被逼著選邊站。

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