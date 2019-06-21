趴趴走為選總統暖身？ 柯一週請假三天 跑五縣市

2019-06-21

〔記者沈佩瑤／台北報導〕二○二○選戰升溫，投入國民黨總統初選的高雄市長韓國瑜，自本月一日起每週一縣市造勢，飽受外界批評。同樣被視為熱門人選之一的台北市長柯文哲，雖仍未鬆口是否參選，私下卻仿「韓流」巡迴模式，短短一週內就請假三天、走訪五縣市，下週末也已排定到屏東。面對外界質疑荒廢市政替選總統暖身，柯昨受訪竟還埋怨行程太多、太操，強調去台東是例行的市政行程，避談私訪其他縣市部分。

對此，市議員秦慧珠昨直言柯很聰明，因為他還沒有宣布參選，所以不用像韓國瑜一樣承受「落跑市長」的罵名，柯比較滑頭，即使他偷偷做這些，就是一個要選的前奏，挨罵了也可以理直氣壯的說「這是市政相關行程」、「去走走不行嗎？」

柯文哲在週二下午才剛請假前往雲林，昨下午又再度請假前往台中、彰化，今天以縣市交流名義到台東，週日還將到花蓮，一週內請假三天，跑了五個縣市，下週末預定到屏東兩天一夜。據了解，仍將以市政參訪名義夾帶私人行程。

柯文哲昨上午在市長室外接受媒體聯訪，對於自己一週內請假三天，柯碎念：「對啊，我跟他們說不要行程排這麼多，奇怪，我們這樣太操了。」他並推稱，去台東是例行的市政行程，市府一年大概有兩到三次跟外縣市交流，那是常態。

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