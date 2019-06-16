登革熱補助款 政院、高市府互槓

2019-06-16

政院：疫情未爆發 就開口要5300萬補助

〔記者李欣芳、方志賢／綜合報導〕高雄市長韓國瑜為登革熱防治爭取中央補助款等問題槓上行政院長蘇貞昌，前天深夜臉書發文指高雄市政府早在今年二月及五月行政院蚊媒會議上提案爭取補助款中央完全未正面回應，政院官員昨回批，二月十九日高市僅發生一例本土登革熱、疫情尚未全面爆發時，高市府就獅子大開口，要求中央補助五三○○萬元，且未具體說明用途。

市府：過去溝通後 就可獲補助

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）也表示，高雄市府要中央預算補助，不能只在會議中口頭提出要求，必須要送出公文，中央才有合法的依據撥款，但高市府在二月十九日在跨部會蚊媒會議中要求中央補助五三○○萬元，疾管署一直到六月十四日下班後才收到高市府請求補助的公文，在此之前，韓受訪時多次明示、暗示中央政府不撥款，這與事實差距太遠。

高雄市衛生局回應說，今年二月及五月的行政院蚊媒會議上都提案爭取補助款，但當時中央未正面回應，「基於行政倫理」，才未提出詳細計畫申請，直到這次韓市長參加行政院會，蘇院長同意支持，隔日下午就將五千三百萬「登革熱全方位防治保全工作計畫書」函送行政院。

高雄市新聞局長王淺秋強調，過去三年地方衛生單位與中央疾管署經專業溝通後，都可順利爭取中央補助，但今年情況較特別，儘管地方動用第二預備金後，仍然無法取得經費，才請市長到行政院會爭取。原本應該中央、地方一條心共同防疫，如今卻需要「千錘百鍊」，不斷爭取才能得到經費。

韓國瑜昨參加三民區登革熱防治擴大防疫動員後受訪，則對參加行政院會遭蘇貞昌洗臉影片在網路瘋傳一事表示，他去開院會的態度是和善的，只要為高雄市來請願而已，「沒有想到開完會後被剪貼，並在網路上修理我，這與我要去的目的完全不一樣」，行政院的動作不太光明磊落，心裡有點不舒服。

韓國瑜強調，希望行政院對高雄市的補助，不要因人而異，現在已申請五千三百多萬元登革熱的經費，希望行政院趕快核發下來。

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