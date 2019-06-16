暫緩「送中」妄扯台灣 我轟港府卸責

2019-06-16

〔記者吳政峰、鍾麗華、蘇永耀／台北報導〕香港特首林鄭月娥以無法引渡港女命案兇嫌陳同佳至台灣受審為由，提出暗藏「送中」的「逃犯條例」，引爆百萬民怨與血腥鎮壓，昨天又以台灣拒絕引渡陳嫌為名，宣布暫緩修法不撤案，屢次模糊該條例違反人權疑慮的焦點，法務部昨晚重砲轟擊港府「妄扯、推諉、卸責」，火力全開。

總統府：港府託辭不可思議

總統府發言人丁允恭也回應說，此等託辭是不負責任與缺乏道德感的作法，令人感到不可思議，無法認同。他強調，港府應該以確保香港人民的自由民主為目標，認真看待並回應香港居民選擇自己所嚮往的生活與制度的期待。

陸委會批港府 修法侵害我國家主權

陸委會則指出，我方不可能同意侵害人權自由及國家主權的「逃犯條例」，「逃犯條例」修法，企圖將台港司法互助問題納入一個中國框架處理，不僅侵害人權自由，也侵害我國家主權，堅決反對這種披著司法外衣的政治圖謀。

去年二月間，港籍情侶陳同佳與潘曉穎來台旅遊，陳男殺害潘女棄屍後逃回香港，我方向港府提出兩次司法互助及一次移交人犯請求，均遭已讀不回，港方也因法律漏洞無法偵辦境外殺人，全案空轉。豈料不聞不問的港府今年二月突藉港女命案宣布修法，讓我方非常錯愕。

法務部：屢提司法互助均被已讀不回

法務部指出，港府以回應台灣所提司法互助與遣送嫌犯的請求做為藉口，驟然提出引發國際間高度質疑的「逃犯條例」修正案，其修法方向已逾越單純的台港間個案司法互助及逃犯移交，法務部不予苟同，亦絕不可能基於該條例，與香港進行任何逃犯移交事宜。

港府昨又以台灣不接受該逃犯條例引渡人犯做為暫緩修法的藉口，意圖模糊該條例違反人權疑慮的焦點，法務部痛批港方「妄扯」台灣的個案爭議，其「推諉、卸責」之舉，須嚴正駁斥。

法務部強調，台港間因欠缺司法互助機制，以致發生在對方管轄區域內的犯罪，無法合作，台灣曾多次就各類犯罪案件向香港提出調查取證等司法互助請求，「均」未獲港方回應；港女命案發生後，雖台港均期盼兇嫌受到法律制裁，但香港對台灣提出的司法互助請求，迄今亦無積極回應。

法務部呼籲港府，應重視與台灣簽訂司法互助協議，建立兩地共同打擊犯罪機制，以免台港兩地成為在對方轄內犯罪者逃避法律制裁的避風港。

對於林鄭月娥宣布暫緩修訂「逃犯條例」，但拒絕撤回，陸委會表示，將持續密切關注後續發展，並呼籲台港共同守護法治、人權等價值，為青年世代締造希望前景。

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