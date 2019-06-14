總統府︰政府會保護在台港人安全

2019-06-14

挺港反送中 蔡︰逃犯條例侵犯台灣主權 我們不會接受

〔記者蘇永耀、黃欣柏、李欣芳、鍾麗華／綜合報導〕蔡英文總統昨針對香港議題在總統府發表談話指出，香港的民主抗爭，不僅讓台灣人民更加珍惜現有的民主制度與生活方式，也讓台灣人民深刻感受到「一國兩制」是不可行的。她強調，任何人要破壞台灣的主權和民主，或者拿去做政治交換的籌碼，「只要蔡英文在，就不會得逞。」

支持香港人民爭取民主自由

蔡英文表示，這一場在香港發生的民主抗爭事情，引起全球高度的關注，尤其看到香港警方用催淚瓦斯、橡皮子彈對待民眾，讓人感到震驚不忍；香港人民有權利追求自己的民主跟自由，更有權利來選擇自己的生活方式跟制度，台灣做為一個亞洲的民主堡壘，會永遠支持這樣的普世價值。

蔡英文提到，「逃犯條例」有侵害人權的疑慮，希望港府認真看待這些抗爭的訴求，與人民對話溝通，不應該倉促、強行通過這個法案。

蔡英文指出，「逃犯條例」同時也侵犯了中華民國的主權，我們不會接受，也拒絕以修法為前提的個案移交。合作打擊犯罪不能以侵害人權的法案為前提，我們不願成為惡法的幫凶。這件事情讓台灣人民感受最深，就是「一國兩制」是不可行的，對民主化的台灣，「一國兩制」是不可能被接受的。

在台港生聲援 赴總統府陳情

為聲援香港「反送中」行動，多名在台香港學生昨赴總統府陳情、請願，台灣學運領袖、「島國前進」發起人林飛帆也現身力挺港生，盼蔡英文持續以具體政策、行動支持抗爭港人，總統府秘書長陳菊出面會見港生代表。陳菊允諾，若「逃犯條例」真的在港實施，台灣政府將會保護在台港人安全，對於港生代表其他訴求也表示將轉呈總統；相信同學們在爭取人權的道路上，不會孤單寂寞，她為大家加油。

對於香港的「反送中」抗議行動，行政院長蘇貞昌昨主持行政院院會時表示，我們一定要守護台灣的自由民主，也為香港加油，請撐住香港的自由民主，他並請大家儘量發聲。

陸委會︰暫避免前往香港旅遊

陸委會副主委兼發言人邱垂正昨表示，「逃犯條例」若通過，不排除將有難民問題，日後若有港人尋求政治庇護，政府會在現有機制下採個案處理。陸委會昨也對香港發出「暫避免前往」旅遊提醒；至於是否進一步對港發布旅遊警示，將持續關注情勢發展。

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