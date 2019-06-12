鴻海9人團接棒郭董 員工加薪7%

2019-06-12

〔記者陳柔蓁、張菁雅、蘇金鳳／綜合報導〕鴻海董事長郭台銘專心投入總統選戰，鴻海昨在土城總部召開首次自辦法人說明會，鴻海新董事候選人、京鼎董事長劉揚偉宣布，鴻海將在董事會之下新設經營委員會，由九人組成，未來新經營模式將由經營委員會審核後、由董事會作最後決策，共同領導鴻海集團。

鴻海昨也公告，年資一年以上同仁、六月起平均調薪七％。鴻海財務主管黃德才強調，調薪不完全是郭董下令，主要是上次調薪已是兩年前，是為了爭取人才及時間點考量。

針對鴻海員工加薪七％，郭台銘昨在台中參加座談會時表示，他看新聞才知道。他說，台灣不是只有一家、二家公司加薪，應該全面加薪，他如果當選總統，會盡快推動台灣工業轉型升級，把台灣帶到「水漲船高、富國利民」，企業賺錢，員工自然能加薪。

經營委員會由鴻海董事與次集團領導人共同組成。其中鴻海董事成員有四人，包括鴻騰精密主席盧松青、亞太電信董事長呂芳銘、京鼎董事長劉揚偉及工業富聯（FII）副董事長李傑；加上集團主要幹部五人，包括夏普董事候選人林忠正、Ｂ次集團負責人姜志雄、富士康執行總經理林政輝及鴻海總財務長黃秋蓮、鴻海財務長黃德才。

郭未來仍留在董事會 還有執行決議的權力

被問到經營委員會與郭台銘的相處模式，劉揚偉說，郭董未來仍在董事會，他仍有執行決議的權力，但「以後仍要觀察選戰發展」。

劉揚偉表示，以前就經常與郭董開會，只是現在正名為「經營委員會」、固定模式、定下時間，組織可機動提高警覺、隨時面對難以預測的變化；目前規劃每週開一次會，重大議案三分之二委員同意後，才送交董事會承認，由於委員會與董事會成員重疊，應不至於發生委員會做好決策、送到董事會卻被翻盤情況。

黃德才表示，公司承諾未來創造股東價值不低於四十％，雖低於以往的五十％，其餘獲利將用在企業數位轉型、工業互聯網等科技研發，定調未來偏向價值成長為主軸。

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