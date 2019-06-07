美釋4項軍售 學者︰對中發言強勢回應

2019-06-07

〔記者黃欣柏／台北報導〕路透報導美國準備出售M1A2戰車、刺針飛彈等武器給台灣，戰略專家指出，此軍購案不但具有提升國軍裝甲兵戰力的效果，在政治上也很有意義，因為日前中國國防部長魏鳳和才剛公開警告「外部干涉勢力」不要干涉台灣問題，美方此時放出軍售消息，形同是對中國的言論做出強勢回應。

中正大學戰略暨國際事務研究所兼任助理教授林穎佑昨指出，台灣現役戰車都已經有一定年紀，要在現代戰爭中與共軍作戰，恐怕比較吃力，因此本次國軍採購M1A2戰車很有意義，不但可以提升裝甲兵的戰力，其數位通訊機能也便於國軍與外軍進行聯合作戰。

林穎佑認為此事也有其政治意義，中國國防部長魏鳳和日前才剛在「香格里拉對話」中公開向「外部干涉勢力」嗆聲，稱「如果有人膽敢把台灣從中國分裂出去，中國軍隊絕無選擇，必將不惜一戰」，美國此時放出軍售消息，可能就是對中國發言的強勢回應。

羅致政︰藉此重申捍衛台海安全的決心

民進黨立委羅致政認為，美方在這個時間點釋出軍售消息，可能是有意回應日前中國的言論，並藉此向中國重申捍衛台海安全的決心，而且此軍售案不但是對國軍戰力的一大補強，其實也宣告了常態對台軍售已是美國的既定政策。

軍事專家陳維浩表示，本次除了M1A2戰車，較特別的就屬刺針飛彈，過去國軍使用的刺針飛彈都是裝載於阿帕契直升機等載具上，本次採購的則是人員攜帶型，過去美方不太願意出售這種飛彈，主要是因為這種飛彈曾有落入恐怖份子手中的案例，如今願意出售，代表美方對我軍的武器管制使用越來越有信心。

陳維浩表示，在中國政府頻頻跳腳之下，未來如果美方沒有取消或暫緩F-16V與M1A2的採購，代表川普政府不像過去歐巴馬政府一樣，會因為美中之間的談判而犧牲台灣防衛能力，不論這是因為美中貿易戰的影響，還是基於台灣在美國整體戰略中的地位，台灣顯然都可以從中受益。

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