路透︰美準備售台地表最強戰車

2019-06-07

國防部證實 已向美提發價書需求信函

〔記者黃欣柏、呂伊萱／台北報導〕路透昨引述有關人士說法，指美國準備向台灣出售含一○八輛M1A2戰車在內約二十六億美元的各式武器。國防部表示，我方確已針對該四項軍購案向美提出「發價書需求信函（LOR for LOA）」，目前一切均按相關軍售程序執行，進度正常。外交部也表示，川普總統上任後已三度對台軍售，展現堅定支持。

美國本次準備售台的武器，包括一○八輛M1A2戰車、一二四○枚拖式飛彈、四○九枚標槍飛彈及二五○枚刺針飛彈，價值總計約二十六億美元。

軍方知情人士透露，我方根據「銳捷專案」採購的一○八輛M1A2 SEPv3戰車，將是已出廠、未使用的全新戰車，不會是外界憂心的二手品，目前相關採購程序順暢，美方最快可能在本月中、下旬或七月初時正式宣布，未來M1A2戰車將會部署在北部的六軍團，可能地點包括湖口營區裝甲五四二旅及林口金龍營區裝甲五八四旅等。

知情人士也提到，由於M1A2戰車的長度、寬度、高度都比國軍現役M60A3戰車略大，重量更足足重了十二公噸，無法採用傳統板車來運輸，因此軍方後續將採購M1A2專用的運輸載具，並針對現有保修廠與聯外通道進行修正，對此美方也已派員來台考察並給予意見。

最先進數位化戰車 可強化與外軍協同作戰

據悉，M1系列戰車在美軍服役近四十年，但配合多次更新，目前M1A2 SEPv3版本仍是美軍最先進數位化戰車，素有「地表最強戰車」美名，不但各輛M1A2之間可以互享戰場資訊，也能把資訊發送到指揮單位，強化整體協同作戰能力，甚至能攔截各種反戰車武器，是國軍反制共軍登陸的最大利器。

另有軍方官員指出，其餘反裝甲武器均屬於續購案，其中二五○枚FIM-92刺針飛彈將是這一波軍購案中首批抵台的武器，最快今年底就可運交台灣。該款飛彈有效射程為四千八百公尺，採紅外線導引熱追蹤方式鎖定目標，主要用於強化旭海級船塢登陸艦及光華六號飛彈快艇的防空能力，軍方規劃未來還會採購更多刺針飛彈，用於強化各軍種與外島部隊的防空能力。

相較於對空的刺針飛彈，拖式飛彈及標槍飛彈均屬反戰車飛彈，前者主要裝載於機甲車輛或直升機，也是目前全球最廣泛使用的反坦克導引飛彈，可貫穿任何已知坦克的裝甲；後者可由兩人一組進行操作，特色是可「射後不理」，藉此大幅提高發射者的戰場存活率。

美國對台最新軍售

美國準備向台灣出售108輛M1A2戰車在內的各式武器。（路透）

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