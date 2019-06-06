陳破空︰各國反共抗中政黨 多數勝選

2019-06-06

〔記者蘇芳禾／台北報導〕立法院長蘇嘉全昨接見「台灣民主人權參訪團」，中國民運人士陳破空會後受訪表示，在世界各國，中國因素都是很重大的選舉考量，國際潮流上許多反共抗中的政黨都會獲勝，希望台灣政黨能有一致立場。

陳破空是旅美中國時評家，被問到這次對台灣選舉的觀察，陳破空直言，「中國因素很大！」據他觀察，這些年反共抗中國家的政黨大多數會獲勝，也有少數例外，像是柬埔寨和印尼，印尼雖然是比較親中的佐科威總統連任，但是選舉中有大規模的反中遊行；至於澳洲、馬爾地夫、印度、薩爾瓦多、巴拿馬、巴基斯坦，主要聲音都對中國、一帶一路、中國共產黨、中共霸凌行為說不。

他表示，對台灣來說，明年大選，中國是重要因素，希望台灣兩千三百萬人體認這點。美國首度定調六四鎮壓為大屠殺，也第一次把新疆再教育營定調為集中營。「這兩個定調，讓美中全面對抗」，不管叫做新冷戰、貿易戰或網路大戰，都可能導致整個世界分野。台灣作為國際社會重要一員，作為民主政體，至關重要，不管內部有什麼爭議，在守護台灣民主方面，希望台灣政黨能有一致立場，要知道美國總統川普政府、習近平政府，希望台灣出現怎樣的政治局面。

陳破空指出，中共對台灣滲透迫在眉睫，不能掉以輕心。這半年多來，蔡英文在反擊中共方面，做出比較強勢的姿態，可圈可點，內政上用蘇貞昌內閣也有起色。在這基礎上，他比較傾向表達對民進黨和蔡英文政府的支持。

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