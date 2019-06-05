郭大開支票 跟村里長博感情

2019-06-05

〔記者陳柔蓁／台北報導〕鴻海董事長郭台銘昨參加全國村里長聯誼會表示，村里長是中華民國最大安定劑，未來若當選總統，「我一定給最多經費、電話費」。他還說要規劃建立ＡＩ（人工智慧）村里，會後還送國旗帽、人工智慧教科書給村里長，並一一簽名合照。

對於是否組成一個抗韓小組？郭台銘說：「我第一次聽到，沒有這回事。我認為黨中央應該重視團結的重要性，大家現在都在問卡韓，我現在覺得黑郭比卡韓更多，所有謠言滿天飛，不利於國民黨的團結。」郭強調，黨中央應該營造國民黨內團結氛圍，才是國民黨勝選的方程式，在與五人小組會面時，他會再提此事。

郭台銘昨與三百餘位來自全國廿二個縣市的村里長座談，用英語、台語及國語交流，並獲頒「全國村里長聯誼會總顧問聘書」。郭說，村里長是民選，就要跟民意代表一樣有電話費補助；而且現在村里長都沒薪水，只有四．五萬元事務補助費，光是公文COPY紙錢都不夠，這問題要來解決。

郭台銘說，他要帶領台灣平衡中美貿易，兩邊賺外匯，勞退基金本金去做投資，並要保證收益提高，提高至一、兩倍，多出來的就重新分配，再來就是課富人稅，可收到幾千億稅金，分配到最基層去。

郭台銘在與村里長座談中也說，自己是警官子弟，知道軍公教基層生活不好過，退休後連保障也沒有，比軍公教年金更嚴重的是勞健保黑洞。

針對前行政院長賴清德前天受訪批評郭應先救鴻海，因為鴻海的大限將至一事，郭台銘反批，鴻海是台灣第二大經濟體，唱衰鴻海就是唱衰台灣經濟。他還反問賴，知道自己大限將至嗎？

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法