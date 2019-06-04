Q1俄國3800人次訪台 白樂賢︰觀光帶動台俄交流

2019-06-04

較去年同期成長84%

記者呂伊萱／專訪

台灣與俄羅斯互訪旅遊升溫，莫斯科台北經濟文化協調委員會駐台北代表白樂賢（Sergey PETROV）近日受訪指出，觀光是台俄交流中最被看好的領域之一，今年第一季俄羅斯訪台旅客人次近三千八百人，與去年同期相比成長幅度達到八十四％，是有史以來最大增長。他認為，觀光能促進人們了解彼此，進而帶動俄台各領域互動。

兩條直航航線已開通

白樂賢去年四月到任，推動俄台經濟文化合作；俄台交流近來焦點在觀光，台灣政府自去年九月起試辦對俄羅斯開放觀光免簽後，吸引旅客來台成效顯著，也提振航空市場信心，包括「台北—莫斯科」復航直飛和「台北—海參崴」開通直航。

去年雙方三萬人次互訪

白樂賢以莫北協統計數據說明，觀光是目前台俄交流中最被看好的領域之一；去年台灣到俄羅斯旅遊近兩萬人次，俄羅斯到台灣則超過一萬人次。他說，台灣對俄羅斯而言是個有趣的旅遊選擇，光今年第一季與去年同期相比，成長幅度就達到八十四％，是俄羅斯來台有史以來最大增長。他說，「雖然數字不大、約三千八百人，但成長幅度令人印象深刻，而且我認為會持續下去」。

白樂賢也說，雙方互訪旅遊的成長趨勢有助於俄台擴大在其他領域的關係，因為人們親自造訪一個地方，可能觀察到商機潛力，或是與人們建立連結，「旅遊不只促進觀光產業發展，更是了解彼此的途徑，進而促進雙方在各領域的互動關係」。

至於俄羅斯對台旅人會否進一步提升簽證待遇？白樂賢保守回應說，目前的簽證不會造成台灣旅客赴俄的阻礙；他也以非官方角度表示，若談到俄羅斯簽證政策，一向是讓程序「盡可能越簡便越好」。對是否可能調整待遇甚至免簽，白樂賢僅說，「（調整）是一個漫長的過程，需要經過許多官僚程序，在那之前我很難預測或是承諾」。

雙邊貿易 去年成長兩成

台俄交流的另一亮點在於經貿。根據俄羅斯方面統計，去年台俄雙邊貿易總額達到六十六億美元，比二○一七年的五十三億美元成長約二十％；台灣方面的統計則是五十三．八五億美元，是台灣在莫斯科設立代表處二十五年以來的新高點。

白樂賢說，這是令人印象深刻的數字，也反映出台俄經貿交流的潛力。他舉台灣電子消費品牌為例說，Acer、Asus和hTC等品牌在俄羅斯非常有名，市場也還有成長空間；而在能源出口與水產養殖等方面，增加交流合作相信對雙方商業發展都有益處。

台灣水果好吃 俄人會有興趣

除了大型貿易項目，白樂賢強調不能忽略普羅大眾心中更有趣的小事，例如台灣水果令他驚艷，「一樣是鳳梨，台灣鳳梨實在比其他地方好吃太多了」，他能保證俄羅斯會對台灣水果有興趣，是台灣商品進入俄羅斯市場的巨大機會。

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