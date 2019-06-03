桃園掃街催票 賴︰比柯韓更有能力治國

2019-06-03

〔記者李容萍、魏瑾筠／桃園報導〕民進黨總統初選電話民調即將登場，角逐提名參選總統的前行政院長賴清德昨天在桃園市狂跑四個行程催票，吸引熱情支持者搶著握手、合照，支持者送上粽子，高喊「賴總統好」、「賴清德凍蒜」，祝福他順利當選，賴也呼籲民眾十日到十四日晚間六點至十點守住電話「唯一支持賴清德」，現場氣氛熱絡。

賴清德表示，他擔任行政院長時積極解決企業投資台灣所面臨的五缺問題（即水、電、土地、人力、人才），還鬆綁法令，也利用中美貿易戰之際提出歡迎台商投資台灣方案，客製化、專案解決每一家企業投資台灣的問題，這些成果已經逐漸展現；他自認是民進黨內最有能力打敗國民黨其他總統候選人，如果跟台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜比較的話，自己也是更有能力守護台灣的候選人，更有能力治理這個國家，請大家支持他。

自認最有能力打敗國民黨

對於韓國瑜前天提出的「發財外交」，賴清德受訪時表示，「韓國瑜真的是講口號的一把好手」，但韓不講政見，不講如何執行，韓市長前天在演講台上所說的，都無法在過去六個月的高雄市長任內看得到。

賴清德表示，面對「韓流」來勢洶洶，每個候選人都要做最好的準備，特別對自己的政見與對國家的藍圖，要更完備，爭取國人支持。

賴清德昨天下午三點半抵達桃市龍潭區的菱潭興創基地，接著走訪中壢環中東黃昏市場、桃園南平黃昏市場，晚間前往中壢觀光夜市掃街催票，因沿途攤商、民眾相當熱情，一直到晚上十點十分才離開。

賴清德參訪桃園菱潭興創基地時表示，這個由當地年輕人翻轉舊市區商圈打造成的商店街，讓年輕人願意留在家鄉工作，作法值得參考。賴清德一路上為商家簽名、合影、品嚐美食，也有人送上粽子祝福賴清德「包中」。

賴也順道前往龍潭大池，為已有百年歷史的龍潭端午龍舟賽參賽隊伍打氣；最後到黃昏市場及中壢觀光夜市掃街催票時，還有熱情粉絲把握等紅燈時間，搖下車窗跟賴握手，一路上「賴清德凍選」的加油聲不絕於耳，人氣相當旺。

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