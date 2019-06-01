論黨內實力 賴︰我最能贏柯韓

2019-06-01

〔記者周湘芸、王捷／綜合報導〕前行政院長賴清德昨受邀到淡江大學演講，談到總統初選時表示，跟台北市長柯文哲比，他更有守護台灣的能力；跟高雄市長韓國瑜比，他更有治理國家的能力，目前是黨內最有實力打敗國民黨的人。

談到國家安全問題，賴清德指出，中國最高領導人習近平已公開表示，九二共識沒有國民黨所說的一中各表，不少人還是視而不見，包括韓國瑜到中國與國台辦主任劉結一會面，對台灣都是傷害。他更提到，鴻海董事長郭台銘到美國說台灣是中國不可分割的一部分，到台灣才說他的中國是中華民國，鴕鳥心態比韓國瑜反對一國兩制還糟糕。

被學生問到對司法改革及憲政改革的看法，賴清德說，他贊成陪審制，但目前可利用日出條款，讓大家有時間準備；而憲改問題則較傾向「偏內閣制的雙首長制」，總統還是直選，但應指明總統權責，行政院長要經過立法院的同意權、國會議員可以兼部會首長、監察院併入立法院、考試院是行政權的一部分等。

不認為蔡參訪台南是「拔樁」

面對內憂外患、民進黨接近快要分裂的狀態下，有學生問到，為什麼賴清德還堅持出來選？賴則回答，只有經過民主的團結，才是真正的團結，人民才會有所感動。去年九合一選舉民進黨大敗，立委補選也只是止血，若只是繃帶綁一綁直接上場不會贏，他希望在民進黨最困頓、台灣最險峻的時候，能接棒承擔責任。

賴清德與蔡英文總統昨都到台南參訪，賴過去在中南部聲勢較高，但蔡近日密集走訪台南，昨獲得崑濱伯公開力挺，並與獨派大老黃崑虎閉門餐敘，被親賴人士認為，蔡不僅固樁，也是「拔樁」。賴受訪時表示，蔡英文到台南，他們以禮相待，本來就是人之常情，不必想太多。

賴清德昨在台南受訪時，也被問到與獨派走得很近、被稱為「金孫」一事，賴清德澄清，他是在辛苦、窮困的家庭環境長大，但沒有放棄希望，金孫是選舉攻擊。

賴清德也批評韓國瑜，指韓的口號「台灣安全、人民有錢」，台灣的確要安全、也要經濟發展，但韓的安全是對中國妥協、貿易是在中國做生意，安全、賺錢都靠中國是不行的。未來台灣的領導人要用對話取代對抗，與協助中國民主化，而不是依靠中國。

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