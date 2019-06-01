下鄉談政績 蔡︰經濟越來越好

2019-06-01

〔記者詹士弘、吳俊鋒／綜合報導〕蔡英文總統昨南下雲林、台南拜廟固樁，宣揚政績；蔡總統強調，經三年執政，投資基礎建設、改善投資環境、吸引台商回流和外商投資，今年台商回流資金將超過五千億元，創造五萬個工作機會，台灣經濟未來會越來越好，希望大家一起打拚，顧台權主權，讓台灣更安全。

蔡總統昨天到雲林縣崙背奉天宮、二崙興國宮及西螺福天宮參拜，並與支持者「開講」，支持群眾則是高呼「總統好」、「總統加油」表達支持。

蔡英文表示，過去三年政府投資基礎建設、改善投資環境，今年至五月，台商資金回流已達三千億元，全年最少可達五千億元，可帶來五萬個工作機會；且不僅是台商回流，外商也積極投資，這是台灣有史以來最好的機會。

蔡英文並以外商谷歌為例指出，過去在台灣已僱用兩千五百名員工，未來將加碼再聘兩千五百人。谷歌做的是全世界商品的研發，在谷歌上班的台灣人，領的是全世界的薪水，台灣已不光只到中國投資，而是全世界的人到台灣投資，台灣未來要做亞洲研發中心。

蔡英文也強調，政府最重要的工作就是保障農民有穩定收益，所以積極建立農民保險，推動農民年金，利用「無人機」等高科技，讓農友從事農務更快更方便。

蔡直搗台南 黃崑虎、崑濱伯陪同

蔡總統昨也到台南市參訪，在後壁區觀摩「無人機農噴示範」、到後壁下茄苳泰安宮參拜，並與總統府國策顧問、台灣之友會總會長黃崑虎，在後壁黃家古厝共進午餐，和地方博感情。

國策顧問「崑濱伯」黃崑濱也陪同蔡總統觀摩無人機農噴示範，並表態支持蔡英文連任。他指出，前行政院長賴清德可以再等四年，希望這次蔡、賴可以攜手合作，延續民進黨的執政。

崑濱伯以日本江戶幕府大將軍德川家康的故事為例表示，「想得天下就要等」，之後成功主政三百年，強調賴清德過了這次之後，未來將會是最佳人選。

獨派大老黃崑虎則未鬆口，僅強調尊重體制，且綠營一定要團結。黃崑虎說，總統深入基層關心百姓，這種接地氣的做法令人贊同，國家元首來了，他全程作陪理所當然，外界不需過度政治聯想。

對於總統初選，黃崑虎指出，就依照體制，最後誰出線代表民進黨，自當全力支持；但民進黨一定得團結，無論蔡英文或賴清德，都是為台灣在打拚，不能民調還沒出來，就表態要支持蔡賴配，「我目前沒有這樣的想法」。

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