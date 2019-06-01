如果當選總統 郭台銘：不會因鴻海被中國牽制

2019-06-01

稱北京會「政治歸政治，經濟歸經濟」

〔記者陳柔蓁／台北報導〕國民黨總統初選參選人郭台銘昨在中廣專訪開始前接受記者聯訪，被問到民眾最關心會不會因鴻海被中國牽制，郭台銘認為不會，並提出三項原因。他說，在中國，一、有外商保護法，二、中國也需要就業，中國第一就是要穩就業，而且若兩岸關係有問題，這關係到全部台商的問題，不只是鴻海的問題。三、「他們會把政治歸政治，經濟歸經濟。」

他也表示，鴻海在做產能調配，鴻海在大陸有很多的投資，有一些要從中國搬到世界、很多海外的投資要搬回台灣來的話，「我們在各縣市要擺什麼產品，現在一邊下鄉，就是在做一個縣市版的經濟規劃藍圖」。

張麗善挺韓 「她有很多壓力」

郭台銘要幫雲林縣轉型新經濟，但縣長張麗善卻公開挺韓國瑜。郭台銘則說，已被張麗善聘請為第一號的經濟顧問，現在有七、八位同事在雲林，導入AI、智能工廠、新創企業家投資，協助雲林產品賣到全球各地。

他強調，「雖然我覺得張縣長有很多的壓力，但是我們答應的事情要做，如果我明年一月份當選總統的話，會秀給大家看雲林的成果。」

郭台銘規劃，雲林縣發展農業，也配合鴻海工業並進，「鴻海的人員每一個人負責幾個地區，比如在雲林，希望與台塑麥寮合作做汽車零組件，盡量幫他做垂直整合，這樣子我們會引進企業的投資，讓他除了農業以外也發展工業。」

對於前總統陳水扁特赦議題，郭台銘則說，「在醫生診斷、保釋條例的考量下，該怎麼辦，就怎麼辦，該回監就回監。大家再忍幾個月。」

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