吳子嘉：韓國瑜被李佳芬拷打 才堅持提告

2019-06-01

〔記者溫于德／台北報導〕美麗島電子報董事長吳子嘉爆料高雄市長韓國瑜與新北市新莊區王姓女子外遇並有私生女，還給女方上千萬元「生活照顧費」。吳子嘉昨天上午就勞動部長許銘春告他加重誹謗一案出庭調解時再度爆料，韓國瑜非告他不可的原因在於，「現正面臨夫人李佳芬拷打」，才會堅持提告。

不畏懼挨告 嗆韓「狡辯第一名」

關於照顧費部分，吳子嘉昨解釋，選舉結餘款多寡，韓國瑜夫妻最清楚，之所以會提到數千萬元生活照顧費，是為了強調韓國瑜給王小姐錢，卻沒繳贈與稅，已違反稅捐相關法令，呼籲國稅局應出面調查，而傳遞這筆錢的黃文財，因是公務員，也要接受監督。

吳子嘉說，敢公開揭發是因對消息來源有十足把握，且去年七、八月市長選舉前，韓國瑜持續安排王姓女子出國，是王小姐不願意，此外，韓國瑜還曾到王小姐台南家鄉參加王家人的喪禮，外界可以查看韓國瑜當時行程。

吳子嘉表示，他只說一件事就好，為何記者會知道王小姐的房子是韓國瑜出錢買的？韓國瑜應該就知道消息從何處洩漏。而韓國瑜為何堅持告他？因韓正面臨李佳芬拷打，這也是韓家庭失和的重要問題。吳並痛批韓國瑜「喜歡騙人」、「狡辯的台灣第一名政治人物」。

對於王姓母女的身分與畫面，吳子嘉說，他不願意提供資料，否則會傷害無辜小孩，也呼籲媒體勿對母女做報導，免得小孩在成長過程中受到無法挽救的傷害。

就黃文財部分，吳子嘉認為，台北地檢署查菜蟲案時，曾搜索王小姐住處，黃文財受韓國瑜所託，幫王小姐收拾東西，還差點遇到調查員，黃文財後來躲在大樓樓梯間，「這就是滅證」。吳子嘉說，希望黃文財也趕緊告他，才會讓真相大白，且黃有寫日記習慣，進入訴訟後，人證、物證均會出現。

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