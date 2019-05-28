11︰4 蔡任命的大法官 將超過半數

2019-05-28

年改釋憲案 仍由現任大法官負責

〔記者楊國文／台北報導〕今年九月底將有陳碧玉等四位大法官屆滿八年卸任，總統府昨公佈司法院秘書長呂太郎等四位大法官被提名人，下一任的十五位大法官，將出現蔡英文政府任命的大法官超過前任馬英九政府，眾所矚目的軍公教年改條例釋憲案已確定於八月廿三日前做出解釋，仍是馬擔任總統任命的佔多數大法官做決定，須負起該釋憲案成敗責任。

大法官任命如同監委般，總統提名後經立院行使同意權，屬政治任命，因此具高度政治性，加上不少釋憲案攸關國家重大政治走向，也影響社會甚鉅，故大法官釋憲案良窳，也被視為施政的基石。

現任十五位大法官中，除了蔡英文總統提名的司法院長許宗力、副院長蔡烱燉是當然的大法官，黃瑞明、黃昭元、許志雄、張瓊文和詹森林五人也是蔡總統提名、任命，其餘蔡明誠、吳陳鐶、林俊益、黃虹霞、陳碧玉、黃璽君、羅昌發和湯德宗八人都是前任總統馬英九所提名任命，可說是「藍大於綠」，後四人的任期做到九月卅日為止。一旦蔡總統提名的呂太郎四人獲立院通過出任大法官後，將轉變成「綠大於藍」，變成十一比四，須負起釋憲案走向、成敗的完全責任。

大選若變天 又將改回「藍大於綠」

另一方面，因應明年總統大選，若選舉仍是民進黨獲勝，不論司法院長、副院長是否換人做，都被視為綠營人馬；若是選舉結果變藍天，司法院正、副院長將換成藍營，馬上變成九比六，更甚者，再下一波的大法官改選，將改回「藍大於綠」。

被視為我國重大平權議題的同婚釋憲案，大法官前年做出第七四八號解釋，決議相同性別的兩人可向戶政機關辦理結婚登記，雖有朝野立委爭論不休，日前終獲立院三讀，成為亞洲第一個承認同婚的國家，受到世界各國矚目，可看出釋憲案對於政府施政具有舉足輕重的影響。

目前待審的重大矚目釋憲案，以軍公教年改條例、不當黨產條例為主，其中，大法官已訂於六月廿三、廿四日要舉行言詞辯論，並於八月廿三日前做出解釋，結果是否對政局與社會造成重大衝擊，馬任內提名的八位大法官具有關鍵的影響力，至於不當黨產條例釋憲案，尚未做出解釋的具體時間表。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法