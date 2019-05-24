提經濟對策 郭︰發展五G與美合作

2019-05-24

〔記者廖雪茹、蔡孟尚／新竹報導〕國民黨總統初選參選人、鴻海董事長郭台銘，昨天到新竹參訪時表示，若當選中華民國總統，一定把5G發展作為最重要的政策，而且是與美國合作。

郭台銘說，5G是必須要的，將來AI若是沒有5G，所有大數據頻寬是走不動的。5G的戰爭才剛開始，自動駕駛、物聯網、健康醫療等，全世界都要發展5G。

郭台銘昨天下午參訪新竹市天主教私立曙光女子中學時受訪表示，他在四月三十日就講過中美貿易戰爭會愈演愈烈，任何行業都會變成一個世界兩套系統，果然今日局勢證明他的說法。

搭競選戰車到新竹掃街

郭台銘並批評民進黨只會搞選舉搞政治，中美貿易戰爭已經一年了，迄今不見蔡政府有任何對策。對於美封鎖華為，他說「我不好置評」。

郭台銘昨天下午並首度搭競選戰車在新竹縣、市掃街拜票。他表示，自己是政壇新鮮人，優點就是勇敢，不怕犯錯，希望讓所有新竹縣、市民眾看到他，他是認真的。

對於「舔盤子」被柯Ｐ笑噁心，郭台銘反問這有什麼不對？「身為市長、醫生的他，竟不曉得舔盤子的意思是我們要環保」，反擊柯Ｐ整天只會嘻哈，卻沒深度、沒內容。

郭台銘昨天也到客家信仰中心、新竹縣義民廟參拜，受到縣長楊文科、前縣長邱鏡淳等藍營地方人士的歡迎，他用客語向鄉親問好，並說這是他到新竹第一座拜的廟，追懷客家刻苦耐勞拚搏的精神，希望這次能夠贏得初選，「把不公不義的菜拔掉！」楊文科也致贈客家花布衫給郭，祝他心想事成。

郭台銘晚間也到國民黨新竹縣黨部和支持者座談，他認為新竹科學園區是台灣的驕傲，未來二十年沒有新竹就沒有台灣的驕傲，期望能將台灣打造成智慧島、科技島。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法