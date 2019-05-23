2019-05-23

記者鄒景雯／特稿

中國國台辦很有趣，昨天主動公布台灣的新黨主席郁慕明受邀率團去訪的訊息，頗有對台「召之即去」的快感；國台辦還強調，郁在京期間，兩岸各界人士將圍繞兩岸關係與民族復興展開「對話協商」，似乎更有「習五條」落實施行的暢意，這件事國人不妨反向思考，樂觀其成。

為什麼要換個角度看待新黨前去「應召」？當時空條件沒有重大變化之前，兩岸關係的最高境界，其實就是和而不同、鬥而不破，誰也別折騰誰。美中的貿易戰轉到科技戰的當頭，前者有達成協議的時候，後者則是非要你死我活不可，習近平的麻煩可謂空前罩頂，這個時刻，台灣肯定要閃遠一點，同時也別讓老共對於未來太有「寡婦死了兒子，沒指望了」的強烈無力感，因此不妨可以讓新黨去扮演這樣的角色。

前去權充寡婦的兒子，可是有條件的，他們在台灣必須是政治權力的邊緣人、商業利益的邊緣人、民意支持的邊緣人，三者缺一不可，這類人反正在台灣無傷大雅，閒著也是閒著，不如就發揮一下資源回收再利用的環保精神，赴京去給焦頭爛額的習大大撐個人場，給些溫暖，也有點業績讓人民日報、環球時報填充版面，好安撫一下中國人民。

說新黨符合以上的條件，絕不是汙衊，郁主席自個就說：「沒有獲得授權，也沒有實行能力，怎麼有條件政治協議？」所以不僅是主席認證，而且郁慕明還調降了國台辦的期待，自稱只去談談兩岸之間如何和平相處，實在也無關大局，講的好，台灣人給他拍手，講的不好，反正是去給寡婦請安的，罵他兩句也就是了。

洪秀柱、郁慕明都去了，順便立下了一個標準，後面若還有台灣人被國台辦宣布要去「對話協商」，若不想自動比照是一樣的級別，屬於政治權力、商業利益、民意支持的「低端人口」，算盤可就要撥得精明一點。

所謂良禽擇木而棲，最近當「中國人」的風頭很大，正常的都會避著些。就拿最低層次的，想到美國去謀職移民，不論是研究單位或是高薪的科技業，過去中國籍的比例一貫是逐年升高，倘若習大大繼續使性子，不給川普個交代，恐怕要全數視同「黑名單」，跟著華為、海思、海康威視等等一起被禁，所以好好的台灣人不當，要去統一當中國人的，還能怎麼著？就歡送不留了。

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