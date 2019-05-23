19主委連署挺小英 引發蔡、賴營爭論

2019-05-23

〔記者劉婉君、何玉華／綜合報導〕民進黨總統初選引發基層內戰，民進黨新北市黨部主委余天邀各縣市黨部主委餐敘聯誼，並連署「籲請全黨團結，延續小英執政」，昨遭台南市黨部主委黃先柱批評為「讓民主也流淚的鴻門宴」，余天則回應說，基層對黨內競爭造成分裂都很焦慮，參與連署的主委都同意現任者優先，希望儘快平息初選紛爭。

南市黨部主委︰余天陷主委們於不義

余天日前邀全國主委聚會，與會者並簽下「現任優先」連署書，黃先柱昨發聲明指出，余天邀請出席的簡訊內容中，僅提及要與總統會面後聚餐，當天除台東、屏東、台南市三位主委無法出席外，其餘與會主委均當場被要求簽署連署書，陷主委們於不義。總統初選時程被一拖再拖，保皇派一連串違反民主程序的做法，已讓支持者信心動搖，再這樣踐踏民主，不只將失去民主，也無法保住台灣。

不過，台南市黨部執委蔡和太、曾金興、陳世輝也發出聯合聲明，反批黃先柱屢用破壞黨內和諧的言語，意圖撕裂民進黨長期守護的民主價值，更違背黨給他的職務內涵，護「主」心切，製造分裂，才是最該先退黨的人。

余天對此也表示，他是地方黨部主委聯誼會會長，有主委建議聯誼，他因此邀各縣市主委到台北，因為出席的人很多，他打電話給蔡總統，安排五月十三日下午四點半到官邸拜訪。

余天︰曾電詢賴是否也願見面

余天說，拜訪總統後主委們進行餐敘，彰化縣主委邱建富提議連署「現任優先」，其他的主委也認同，過程中沒有強迫，主委們都希望儘快平息初選紛爭。余天說，聚餐過程中曾打電話給賴清德，表示十九位主委正在聚餐，詢問賴隔天要不要與主委們見面？賴清德表示「不用」，還鼓勵他要加油。

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