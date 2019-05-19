世衛行動團抵日內瓦 陳時中將與美日部長會談

2019-05-19

〔記者彭琬馨、蘇永耀／綜合報導〕第七十二屆世界衛生大會（WHA）五月二十日到二十八日在瑞士日內瓦舉行，台灣因中國阻撓參與受阻，為爭取國際發聲機會，衛福部長陳時中所率領「世衛行動團」昨已抵達日內瓦，他表示，今年對與美國、日本等國衛生部長會談抱很大期待，希望能有更多實質成果。

陳時中將於二十日召開國際記者會，說明台灣立場。他說，台灣雖然連三年未能受邀出席WHA，但有很多國家支持台灣，在這過程中能帶來很大意義；至於屆時雙邊會談能達成何種合作需要臨機應變。

對於中國的打壓，由台灣聯合國協進會籌組的「世衛宣達團」昨也前往中國駐聯合國日內瓦辦事處前，由團長蔡明憲代表遞交抗議信，抗議中國打壓台灣、危害台灣健康人權，並呼籲中國政府釋放李明哲，停止壓迫西藏、維吾爾族。

美眾議員致函世衛 籲邀台參與WHA

雖然參與受阻，但國際挺台灣的聲音是一波接著一波。美國聯邦眾議院台灣連線共同主席夏波、康諾里、狄亞士巴拉特與席瑞斯等四位昨也致函世衛組織秘書長譚德塞，認為沒有「兩岸諒解」就不邀請台灣出席，是給予北京否決台灣參與的權力，呼籲邀請台灣參與今年WHA。

信函指出，台灣致力於國際衛生合作承諾，為其他國家立下榜樣，提供超過八十個國家逾六十億美元的人道與醫療援助，台灣可為世衛組織做出許多貢獻，阻擋台灣衛生官員參與世衛大會，將置台灣人民於險境。

衛福部長陳時中（左3）18日抵達日內瓦，登上外館準備的TAIWAN CAN HELP專屬車輛，宣示「世衛行動團」正式啟動。 （中央社）

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