民進黨初選 「有條件」納手機民調

2019-05-18

賴指5月底完成初選 才有討論手機民調的空間

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨昨天就黨內總統初選召開第二次事務性協商，前行政院副院長林錫耀、立委林俊憲分別代表蔡英文總統與前行政院長賴清德協商，民進黨秘書長羅文嘉會後表示，雙方同意手機納入民調，民調的執行方式採「對比式」民調，但手機民調比例將根據國內外過去經驗和民進黨民調中心的專業意見決定。

不過，賴清德昨晚在臉書貼文發表「五月底完成初選，才有民調方式考慮納入一定比例手機的空間」聲明，強調媒體或外界誤以為他對手機民調無條件讓步，完全不正確也絕不可能。

賴清德指出，黨中央昨天協商會後記者會的說明恐生誤會，他特別聲明，協商的前提是應依黨中央之前提出在五月底前完成初選的期程規劃，在這種狀況下，民調方式是否採用對比或納入一定比例手機才是可以討論的。特別是黨中央還要負責完成手機民調的準確性、公正及防弊等其他配套作為，才有談的空間。

賴清德昨晚赴台灣大學集思會議中心演講，他在受訪時也對初選納入手機民調一事表達「疑義」，指黨中央提出的是五月底前要完成初選，在這種狀況下，對比式民調和手機樣本是可以討論的，林俊憲和他說的就是一個配套，「要先確定時間」，不然民進黨現在已經有選舉辦法公告，若不談時間，只談要變更選舉辦法，與社會期待不同。

羅文嘉︰雙方同意手機納入民調

針對這場協商，羅文嘉在會後指出，電視政見發表會雙方代表同意舉辦兩場，一週一場，分別由不同電視台辦理；一場由媒體提問，一場由公民團體提問，政見發表會於棚內舉行。此外，提問人名單形成方式及轉播電視台由中央黨部擬具草案再與候選人商議。

在初選民調部分，羅文嘉表示，雙方代表同意手機納入民調，手機所佔比例將根據專業意見再行決定。

至於民調的執行方式，雙方同意採「對比式」民調，對比對象及組合下次會議再議。最後，在前述兩項有共識下，總統初選民調時間下次會議確認。下次會議時間為下週一的下午三點。

蔡陣營︰認知與羅文嘉版本一致

蔡陣營發言人阮昭雄說，他們的認知與羅文嘉對外說明的版本一致，在協調中，雙方對於納入手機民調有共識，但方式、比例、如何對比，需要再協商；待以上這些項目都談妥後，「再來談時程」。

另，民進黨中執會四月十日決議延長總統初選協調時間，等立委初選完成、五月二十二日後再做總統初選民調。黨內昨流出一份五月二十二日中執會開會通知，卻只有立委初選事宜，沒提到總統初選。黨中央說，因相關協調正進行中，預計依雙方共識另行增補議程，並發送開會通知。

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