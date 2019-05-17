談觀光 賴清德：城市定位 打造台灣品牌

2019-05-17

〔記者彭健禮／苗栗報導〕前行政院長賴清德昨在苗栗市玉清宮參拜時，祈求讓台灣人「賺大錢」，並說要賺大錢，發展國際觀光很重要，各縣市要建立自身特色的觀光定位，像台南一年有多達二、三千萬人次的遊客造訪，就是好例子。

參拜苗栗玉清宮 祈求讓台灣人「賺大錢」

賴清德昨天造訪苗栗縣，早上與青農、觀光產業代表座談，聽取青農反映冷鏈服務品質不足、宅配價格高漲等問題。賴強調，未來會與農民一一解決，依過去任台南市長、行政院長的經驗，再一起與農民結合，大家共同來面對台灣在廿一世紀農業發展所面臨的問題。

賴清德認為，苗栗縣非常適合發展觀光產業，尤應結合在地精緻農業與觀光產業，吸引更多觀光客到苗栗縣，這樣農作物就有去處，不至於曲高和寡，農民收入更有保障，進而帶動觀光及各行各業的發展。

賴清德指出，台灣目前一年的外國觀光客約一千萬人次，二○一二年日本安倍首相上台時，日本一年的外國觀光客也是一千多萬人次，但在日政府積極發展後，短短數年，去年就達到三千一百多萬人次。

賴清德表示，台灣的人口越來越少，包括農業在內的國內各行業，若賣出對象只限於本國或本縣，消費人口當然不足，供過於求，而來自國際的觀光客等同是台灣的外延人口，投入消費，大有助於經濟。

賴清德說，發展國際觀光，首要做出品牌；台灣各項成就好，尤其政治民主、經濟自由、重視人權，很有人情味，是台灣最美麗的風景，各地都有物美價廉的美食及美景，透過國際媒體行銷或活動，讓國際廣為周知，觀光自然成功。

賴清德強調，城市也要定位，他舉台南市為例，台南在台灣歷史定位是第一座城，文化資產豐富，他當市長時，定位為文化觀光行銷，促成台南一年多達二、三千萬人次遊客造訪；而不僅文化可觀光，宗教也可觀光，像苗栗玉清宮也可成為觀光資源，把香客變成觀光客。

賴清德說，苗栗是漂亮山城，可以研擬觀光定位，譬如「慢城」，揉合客家文化行銷，不僅外縣市人會來，更能吸引國際觀光客造訪。

賴清德昨也在玉清宮辦「用行動帶來希望」簽書會，吸引不少讀者和地方人士，賴向關聖帝君祈求國泰民安、風調雨順，各縣市平安順利。

還想看更多新聞嗎？現在用ＡＰＰ看新聞還能抽獎；

點我下載APP 按我看活動辦法