博感情 蔡英文：拜託大家 再支持我一次

2019-05-17

〔記者陳建志、歐素美、張軒哲／台中報導〕蔡英文總統昨天到台中連跑四間宮廟，並出席甲安埔小英姊妹會，不少民眾熱情歡迎並高喊「加油！」蔡英文感動說：「改革者是孤獨的，看到這麼多鄉親支持，覺得很溫暖」，她細數上任政績，強調「起厝起一半，師傅嘸通換」，呼籲民眾再支持她一次。

連跑台中四間宮廟 民眾大喊「總統加油」

蔡英文總統昨由立法院長蘇嘉全、副院長蔡其昌、立委何欣純與李天生等多位市議員陪同，參拜大里新興宮、太平樂后宮、潭子潭水亭、豐原慈濟宮，還出席甲安埔小英姊妹會，支持者熱情歡迎，還拿著小英娃娃、辣台派手牌大喊「總統加油！」讓她感到很溫暖。

蔡英文表示，自己是很拚、很有決心的總統，過去三年都在解決過去不敢解決的問題，像是年金改革，不做就會破產，越早做影響越小，相信以後大家會覺得她做這件事對國家很好。

蔡英文還說，今年大家一定感受到繳的稅變少了，這是從二○一六年就開始推動稅改的成果，當時一直被攻擊，經兩年努力終於在立法院通過實施，強調「改革者是孤獨的，看到這麼多鄉親支持覺得很溫暖」。

蔡英文指出，今年台商回流的投資，迄今已達二千七百多億元，預估全年可達五千億元，今年將是台灣投資大爆發的一年；她上任後推動國機國造、潛艦國造，潛艦國造是蔣介石起歷任總統都想做的事，她克服各種困難，上週還到高雄主持潛艦國造廠房動工，相信幾年內，台灣就能有第一艘自己打造的潛艦。

蔡英文強調，她當總統一定顧好台灣主權，絕對不接受一個中國、一國兩制、九二共識，而且國際社會都不認為她是麻煩製造者，呼籲大家「起厝起一半，師傅嘸通換」，拜託大家再支持她一次。

蔡英文表示，民進黨總統初選相關期程及確切執行方式，都由黨中央五人小組協調，由黨的民主機制來做決定。

至於前行政院長賴清德稱「總統專心國政，讓我拚選舉」的說法，蔡英文不認同。她說，這不符民主政治運作，民主國家的國家治理、執政與民主選舉是一體的，選舉時執政者需面對人民的檢驗，並透過選舉向人民溝通、說明、對話；若將選舉與執政兩者分割，這與民主國家運作邏輯有差距。

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