碧雲禪寺淪中共基地 監委促查共諜

2019-05-16

應查魏明仁資金來源及是否發展組織

〔記者謝君臨、涂鉅旻／台北報導〕彰化百年古剎碧雲禪寺在建商魏明仁取得產權後，竟改為中共愛國教育基地，被外界稱為「五星共產寺」，監委張武修等人調查後認為，此舉已破壞自由民主憲政秩序，違反善良文化宗教習俗，要求法務部、國安局檢討改進，法務部應釐清言論自由與國家安全分際，國安局則應追查魏男背後資金來源，及有無為中國發展組織等情況。

國安局︰尊重調查結果 檢討改進

國安局回應表示，尊重監察院相關調查報告結果，並據以檢討改進。

同案調查監委陳師孟感嘆說：「我活了七十年，沒看過這麼沒人性的台灣人」，這是他看過最令人痛心的案子，魏姓建商所作所為泯滅人性，魏利用契約書、工程計算表等方式，將工程款大幅灌水，總經費高達近億元，比丘尼因有疑慮遲付工程款，竟遭魏罰款並奪取寺產。

監委張武修、陳師孟、高涌誠調查發現，碧雲禪寺為彰化縣二水鄉的信仰中心之一，自二○○三年起，卻疑遭魏男利用工程款糾紛巧取豪奪，二○一二年魏取得寺產後，移除寺中佛像、文物及信眾長生祿位，嚴重影響當地社會文化及地方百年信仰，更擅自改作「中華人民共和國社會主義民族思想愛國教育基地」。

監委也表示，該基地自前年一月起，開始播放中共國歌、升降中共國旗及黨旗、宣示效忠中共；魏男多次對外表示要消滅中華民國，如「願裡應外合，靜待大陸王師駕臨」、「等待大陸早日解放台灣收復國土」，似有組織、系統地逾越言論自由、破壞自由民主憲政秩序、有危害國安疑慮。

監委說，魏男除發表顛覆國家言論外，也與中國共產黨中央委員會統一戰線工作部、中國致公黨、中國人民解放軍退役人士持續聯繫，應正視有無為中國在台灣發展組織、意圖危害國安及社會安定情事。國安局應追查魏男背後資金來源，及其與相關組織聯繫情形，依法處理，以確保國家安全與社會安定。

碧雲禪寺大違建部分已在去年九月間經彰化縣府拆除，魏姓業主拒絕繳納四百九十多萬元代拆除費用，行政執行署彰化分署進行查封，在催繳不成下，於今年四月十六日進行拍賣，最後由原碧雲禪寺比丘尼以一六一二萬元標得。

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